«Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» στο θέατρο Μπέλος

Τι κάνει τον κόσμο να συνεχίζει να γυρίζει;

«Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» Στο Μπέλλος
Τρία θεμελιώδη ερωτήματα και πέντε θεματικές–κλειδιά συνθέτουν το δραματουργικό πλαίσιο της νέας παραγωγής της ομάδας The Young Quill, στο Θέατρο Μπέλλος. Τι είναι αυτό που τελικά μας κινεί; Τι μας καθορίζει; Τι κάνει τον κόσμο να συνεχίζει να γυρίζει; Σεξ-Βία-Εξουσία-Πίστη-Αγάπη.

Μέσα από τις έννοιες του σεξ, της βίας, της εξουσίας, της πίστης και της αγάπης, η παράσταση «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» ξετυλίγει ένα πολυφωνικό μωσαϊκό σύγχρονων ιστοριών. Δύο συγγραφείς, μια σκηνοθέτις και έξι ηθοποιοί επιδίδονται σε μια μακρά διαδικασία έρευνας και συλλογικής δημιουργίας μέσα από αυτοσχεδιασμούς και βιωματικό υλικό. Το αποτέλεσμα είναι μια ζωντανή, άμεση δραματουργία, που πατά πάνω στο σήμερα και συνομιλεί με τον θεατή σε προσωπικό επίπεδο.

Οι ιστορίες που παρουσιάζονται είναι καθρέφτες της καθημερινότητας μας. Πράγματα που έχουμε ακούσει, ζήσει, ελπίσει η σιωπηλά φοβηθεί. Μικρές και μεγάλες συμπτώσεις υφαίνουν το νήμα που συνδέει τις επιμέρους θεματικές δημιουργώντας μια πολύπτυχη παράσταση με χαρακτήρες που παλεύουν να ακουστούν να αγαπηθούν να αντέξουν και να πιστέψουν επιτέλους σε κάτι.

«Τι είναι αυτό που τελικά μας καθορίζει σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο;» είναι το ερώτημα που επανέρχεται ξανά και ξανά, υπονομεύοντας ρομαντικές ιδέες για την ελευθερία του ατόμου και φωτίζοντας τις αθέατες δυνάμεις των οικογενειακών, κοινωνικών και πολιτικών πλεγμάτων μέσα στα οποία υπάρχουμε.

«Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» στο θέατρο Μπέλος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σύλληψη ιδέας–Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Κείμενο–Δραματουργία: Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Βίβιαν Στεργίου

Σκηνικά: Μυρτώ Σταμπούλου

Κοστούμια: Ειρήνη Γεωργακίλα

Μουσική: Διαμαντής Αδαμαντίδης

Κίνηση: Χρυσηίς Λιατζιβίρη

Φώτα: Αλέκος Αναστασίου

Σχεδιασμός video/χαρτογράφηση προβολής: Πέτρος Πρίντεζης, Βασίλης Μανιάτης

Συνεργάτης αρχιτέκτονας: Ίρις Σκολίδη

Βοηθός σκηνοθέτη: Ειρήνη Χαριτοπούλου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Παίζουν (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Βάρθης, Νίκος Γιαλελής, Τάσος Λέκκας, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Φάνης Μιλλεούνης, Ελίζα Σκολίδη

Συνεργάτες στη δραματουργία (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Βάρθης, Νίκος Γιαλελής, Τάσος Λέκκας, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Φάνης Μιλλεούνης, Αικατερίνη Παπαγεωργίου, Ελίζα Σκολίδη


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέατρο Μπέλλος | Κέκροπος 1, Πλάκα – Ακρόπολη

Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο, στις 20:30

Κυριακή, στις 18:00

Διάρκεια: 130’


ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» Σεξ–Βία–Εξουσία–Πίστη–Αγάπη | More.com

Στο ταμείο του Θεάτρου Μπέλλος

Τιμές εισιτηρίων: 18€ κανονικό | 13 € μειωμένο (ΑμεΑ, φοιτητικό, ανέργων, άνω των 65 ετών)

 

