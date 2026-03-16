Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήταν όλοι ενήμεροι για όλα όσα συνέβαιναν στον οργανισμό»

Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη του πρώην προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά, και της πρώην διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων Αθανασίας Ρέππα, οι οποίοι κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δίκη κατέθεσε η γυναίκα που αποκάλυψε την υπόθεση, η Παρασκευή Τυχεροπούλου, με την κατάθεσή της να είναι «καταπέλτης».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η μάρτυρας έκανε λόγο για εκτεταμένες παράνομες επιδοτήσεις και όσα ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει και να μην την εντοπίσει», ανέφερε, τονίζοντας πως όλοι ήταν ενήμεροι για όσα συνέβαιναν.

Η κ. Τυχεροπούλου υποστήριξε ακόμη ότι όσοι επιχείρησαν να ελέγξουν κραυγαλέες περιπτώσεις βρέθηκαν στο στόχαστρο. Έφερε ως παράδειγμα ελεγκτή από την Κρήτη, ο οποίος, όπως είπε, δέχθηκε απειλές, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του, να ζήσει σε υπόγειο και να απομακρύνει την οικογένειά του για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα, του επιβλήθηκε και στέρηση μισθού για «ανάρμοστη συμπεριφορά», επειδή ενημέρωσε συναδέλφους του για τα όσα συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το όνομά του φέρεται να αφαιρέθηκε από τη λίστα εργαζομένων κατά τη μετάβαση του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

Η μάρτυρας παρέδωσε στο δικαστήριο ηλεκτρονική αλληλογραφία και σχετικά έγγραφα, επισημαίνοντας ότι ως προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ελέγχου είχε ενημερώσει εγγράφως, μέσω του προέδρου, τους πρώην υπουργούς Λευτέρη Αυγενάκη και Γιώργο Γεωργαντά για τα προβλήματα.

Η δίκη συνεχίζεται την Τετάρτη.

