Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήταν όλοι ενήμεροι για όλα όσα συνέβαιναν στον οργανισμό»

«Κόλαφος» η κατάθεση Τυχεροπούλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.03.26 , 16:11
STAR.GR
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνεχίζεται η δίκη του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην διευθύντριας Αθανασίας Ρέππα για υπεξαγωγή εγγράφου και παράβαση καθήκοντος.
  • Η μάρτυρας Παρασκευή Τυχεροπούλου κατέθεσε ότι όλοι ήταν ενήμεροι για την εκτεταμένη απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020.
  • Αναφέρθηκαν απειλές κατά ελεγκτή που αποκάλυψε παρανομίες, ο οποίος αναγκάστηκε να αλλάξει διαμονή για λόγους ασφαλείας.
  • Η Τυχεροπούλου παρέδωσε έγγραφα στο δικαστήριο και ενημέρωσε πρώην υπουργούς για τα προβλήματα στον οργανισμό.
  • Η δίκη θα συνεχιστεί την Τετάρτη.

Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη του πρώην προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά, και της πρώην διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων Αθανασίας Ρέππα, οι οποίοι κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δίκη κατέθεσε η γυναίκα που αποκάλυψε την υπόθεση, η Παρασκευή Τυχεροπούλου, με την κατάθεσή της να είναι «καταπέλτης».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 10.000.000 απέκρυψε ο Χιλετζάκης και η σύζυγός του

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η μάρτυρας έκανε λόγο για εκτεταμένες παράνομες επιδοτήσεις και όσα ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει και να μην την εντοπίσει», ανέφερε, τονίζοντας πως όλοι ήταν ενήμεροι για όσα συνέβαιναν.

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήταν ενήμεροι όλοι για όλα όσα συνέβαιναν στον οργανισμό»

Η κ. Τυχεροπούλου υποστήριξε ακόμη ότι όσοι επιχείρησαν να ελέγξουν κραυγαλέες περιπτώσεις βρέθηκαν στο στόχαστρο. Έφερε ως παράδειγμα ελεγκτή από την Κρήτη, ο οποίος, όπως είπε, δέχθηκε απειλές, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του, να ζήσει σε υπόγειο και να απομακρύνει την οικογένειά του για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα, του επιβλήθηκε και στέρηση μισθού για «ανάρμοστη συμπεριφορά», επειδή ενημέρωσε συναδέλφους του για τα όσα συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το όνομά του φέρεται να αφαιρέθηκε από τη λίστα εργαζομένων κατά τη μετάβαση του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

Η μάρτυρας παρέδωσε στο δικαστήριο ηλεκτρονική αλληλογραφία και σχετικά έγγραφα, επισημαίνοντας ότι ως προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ελέγχου είχε ενημερώσει εγγράφως, μέσω του προέδρου, τους πρώην υπουργούς Λευτέρη Αυγενάκη και Γιώργο Γεωργαντά για τα προβλήματα.

Η δίκη συνεχίζεται την Τετάρτη.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΣΚΑΝΔΑΛΟ
 |
ΔΙΚΗ
 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top