Κέρκυρα: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ 14χρονος που έπεσε με πατίνι

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται διασωληνωμένος ένας 14χρονος μετά από πτώση με πατίνι.Το παιδί είναι από την Κέρκυρα και μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Παίδων.

Το 14χρονο παιδί από την Κέρκυρα έπεσε από το πατίνι και οι γονείς του το μετέφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο του νησιού. Εκεί, όμως, διαπιστώθηκε ότι είχε εγκεφαλική αιμορραγία, αιμάτωμα δηλαδή στο κεφάλι, και μπήκε αμέσως στο χειρουργείο. Στη συνέχεια, οι γιατροί έκριναν απαραίτητο το παιδί να μεταφερθεί διασωληνωμένο στην Αθήνα. Ζητήθηκε αεροδιακομιδή και με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ προσγειώθηκε στην Ελευσίνα και από εκεί εισήχθη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

Μάλιστα, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες του ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το παιδί ξαναμπαίνει στο χειρουργείο για να αντιμετωπιστεί το αιμάτωμα στο κεφάλι, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του κρίσιμη, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Αυτό που ερευνάται είναι με ποιον τρόπο το παιδί έπεσε από το πατίνι και του προκλήθηκε ένας τόσο σοβαρός τραυματισμός.

Είναι δεκάδες κάθε χρόνο αντίστοιχα περιστατικά που φτάνουν στα νοσοκομεία: ανήλικοι που δε γνωρίζουν τον ΚΟΚ και δεν έχουν οδηγική συμπεριφορά λόγω ηλικίας, χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μέσο, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να έχουμε άσχημη κατάληξη.

«Το μείζον ζήτημα είναι ότι δεκάδες ανήλικα παιδιά κάθε χρόνο προσέρχονται στα νοσοκομεία ύστερα από πτώση από πατίνι. Μόνο στα δύο Νοσοκομεία Παίδων "Αγία Σοφία" και "Αγλαΐα Κυριακού" καταγράφονται κάθε εβδομάδα 4-5 τραυματισμένα παιδιά», σχολίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

