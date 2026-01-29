Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών

Ο 20χρονος Κώστας είναι ένας από τους τρεις οπαδούς του ΠΑΟΚ, που επέζησαν από το φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία. Mε την μητέρα του στο πλευρό του - η οποία έφτασε σήμερα στη Ρουμανία με πτήση από την Κύπρο - ο 20χρονος δίνει την πιο δύσκολη μάχη της ζωής του στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του απεσταλμένου του Star στη Ρουμανία, Αλέξανδρου Γύγου, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 20χρονος Κώστας και ειδικότερα η μαγνητική τομογραφία, αποκάλυψε την παρουσία σημαντικού οιδήματος του νωτιαίου μυελού κοντά στον αυχένα, κι έτσι οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να υποβληθεί επειγόντως σε χειρουργείο. Αν και δεν εμφάνιζε κάποιο σύμπτωμα παράλυσης, υπήρχε κίνδυνος νευρολογικής επιδείνωσης. Αυτό ήταν που προβλημάτισε τους γιατρούς που αποφάσισαν να προχωρήσουν στην επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Όπως μετέδωσε ο Αλέξανδρος Γύγος, το χειρουργείο ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω επιπλοκή. Ο 20χρονος από χθες βρίσκεται σε καταστολή - διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας-, καθώς απαιτείται πλήρης ακινησία. Οι μέχρι στιγμής εξετάσεις και οι ενδείξεις που έχουν οι γιατροί μετά το χειρουργείο είναι καλές, κι έτσι αύριο θα επιχειρήσουν να τον ξυπνήσουν. Όπως εκτιμούν, βρισκόμαστε στο μετεγχειρητικό στάδιο της ανάρρωσης.

Στο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης ο 20χρονος Κωνσταντίνος κι ο 28χρονος Μάριος

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν σήμερα με αεροδιακομιδή οι άλλοι δύο από τους τρεις τραυματίες που επέζησαν από το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Λευκής Γεωργάκη στο Star, o 20χρονος Κωνσταντίνος που έχει τραύμα στο κεφάλι και κατάγματα στο σώμα, νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική κλινική. Υποβλήθηκε σε επαναληπτική ολόσωμη αξονική τομογραφία και εντοπίστηκε ότι φέρει κάποιες μικρές εγκεφαλικές κακώσεις που για την ώρα τουλάχιστον δεν χρήζουν χειρουργικής επέμβασης ή νοσηλεία σε ΜΕΘ. Ωστόσο, οι γιατροί θέλουν να τον παρακολουθούν στενά το επόμενο διάστημα, και για αυτό εισήχθη στη Νευροχειρουργική κλινική. Οι γονείς του νεαρού επιστρέφουν οδικώς από τη Ρουμανία και αναμένεται να φτάσουν αργά το βράδυ. Στο πλευρό του βρίσκεται απο την πρώτη στιγμή η θεία του. Ο Κωνσταντίνος δεν γνωρίζει ακόμα τι έχει συμβεί με τους φίλους του που βρίσκονταν μαζί στο μοιραίο βαν.

Ο 28χρονος Μάριος που ήταν πιο ελαφρά τραυματισμένος έκανε εισαγωγή προληπτικά στη Χειρουργική κλινική για 48ωρη παρακολούθηση, καθώς τόσο το τράνταγμα από το τροχαίο όσο και η αεροδιακομιδή ενέχουν κινδύνους.

Γεωργιάδης: «Σε καλή κλινική κατάσταση οι δύο τραυματίες»

Σε ανάρτηση για την κατάσταση των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται στο «Παπαγεωργίου» προχώρησε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης:

«Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, οι δυο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και οι δυο με φυσιολογικά ζωτικά σημεία.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική και φέρει εγκεφαλικές κακώσεις που προς το παρόν δεν χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας, απαιτούν όμως παρακολούθηση και εγρήγορση. Ο 28χρονος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική».

