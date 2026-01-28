Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αυτοί είναι οι 7 οπαδοί που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία

Πίσω από κάθε νεκρό και μια συγκλονιστική ιστορία

Η χώρα μας σήμερα θρηνεί. Οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ ταυτοποιήθηκαν και είναι επίσημα νεκροί. Ήταν γιοι, πατεράδες, σύντροφοι, είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους. Η αγάπη τους για την ομάδα, δυστυχώς, τους οδήγησε στον θάνατο. Ευκαρπία, Κατερίνη και Αλεξάνδρεια έχουν βυθιστεί στο πένθος, ενώ στο γήπεδο του Δικεφάλου, στην Τούμπα, γίνεται λαϊκό προσκύνημα. Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων ετοιμάζονται για το τελευταίο αντίο· συντετριμμένοι μιλούν στο STAR και συγκλονίζουν…

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τριήμερο πένθος στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αυτοί είναι οι επτά οπαδοί που «έσβησαν» στην άσφαλτο 

Η Ελλάδα πενθεί…

«ΠΑΟΚ σ’ αγαπώ,
κι όταν θα πεθάνω,
θέλω τον Δικέφαλο
στον τάφο μου να βάλω…»

Σήμερα όλη η Ελλάδα κλαίει… Ο Χρήστος, ο Βάχος, ο Βασίλης, ο Θανάσης, ο Δημήτρης, ο Κώστας, ο Γιώργος είναι τα επτά θύματα του σοκαριστικού τροχαίου στη Ρουμανία. Οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν είναι πλέον μαζί μας.

Ρουμανία: Τα σενάρια για το δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Ο Βασίλης θύμα του τροχαίου

Ο Βασίλης, θύμα του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία

Ευκαρπία, Κατερίνη και Αλεξάνδρεια έχουν βυθιστεί στο πένθος. Η Τούμπα θρηνεί… Λαϊκό προσκύνημα εντός και εκτός γηπέδου για τα αδικοχαμένα παλικάρια. Ο πόνος αβάσταχτος στην Αλεξάνδρεια, που μετρά τρεις νεκρούς. Τρία παιδιά φορτωμένα με νιάτα και όνειρα.

Ο σύνδεσμος των φιλάθλων στην Αλεξάνδρεια είναι κλειστός. Φίλοι, συγγενείς έρχονται και αφήνουν κεριά και λουλούδια.

Ρουμανία: Σε σταθερή κατάσταση οι 3 οπαδοί - Χειρουργείται ο πολυτραυματίας

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Θρήνος στην Αλεξάνδρεια - Μαζί οι τρεις φίλοι στη ζωή, μαζί και στον θάνατο 

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Θρήνος στην Αλεξάνδρεια - Μαζί οι τρεις φίλοι στη ζωή, μαζί και στον θάνατο 

Ο Θανάσης, θύμα του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία

Ο Κώστας, ο Βασίλης και ο Δημήτρης ήταν αχώριστοι. Έφυγαν όπως κυκλοφορούσαν στην Αλεξάνδρεια, αγκαλιασμένοι. Τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Λυών έγιναν εισιτήρια θανάτου.

«Με βαθιά οδύνη αποχαιρετούμε τα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στον δρόμο…», έγραψε σε ανάρτησή του ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Αλεξάνδρειας. 

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Σοκ στην Ευκαρπία με τον ξαφνικό χαμό του Χρήστου - Δεν ξέρουν την αλήθεια κάποιοι συγγενείς

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Σοκ στην Ευκαρπία με τον ξαφνικό χαμό του Χρήστου - Δεν ξέρουν την αλήθεια κάποιοι συγγενείς

Ο Χρήστος, θύμα του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία

Στην Ευκαρπία, το μαγαζί εστίασης όπου εργαζόταν ο Χρήστος είναι κλειστό, σε ένδειξη πένθους. Γείτονες και φίλοι σε σοκ.

Η γιαγιά του Χρήστου περιμένει το εγγόνι της. Μανάδες και σύντροφοι περιμένουν τους αγαπημένους τους… μάταια.

Τραγική ειρωνεία: ο Χρήστος μπήκε στο βαν του θανάτου την τελευταία στιγμή, επειδή κάποιος άλλος ακύρωσε.

Η εκδρομή με προορισμό τη Γαλλία έμελλε να είναι η τελευταία και για τον Γιώργο Κεσανίδη. Ήρθε από τη Γαλλία, όπου εργαζόταν, με άδεια στην πατρίδα.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τι είναι το Lane Assistance; Προκάλεσε την τραγωδία;

3 θύματα τροχαίου

Ο Δημήτρης, ο Κώστας και ο Γιώργος, θύματα του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία 

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Πίσω από κάθε νεκρό οπαδό και μια συγκλονιστική ιστορία - Ζούσε στην Ολλανδία ο άτυχος Θανάσης 

Συγκλονίζει φίλος των θυμάτων στο STAR.

Ένας από τους ανθρώπους που αγκάλιασε τους νεαρούς οπαδούς στον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ στη Νεάπολη, συντετριμμένος μιλά στο STAR και συγκλονίζει. Ειδικά με τον αδικοχαμένο Θανάση ήταν πολύ δεμένοι…

«Ο Θανάσης ήταν στην Ολλανδία, έφυγε από την Ελλάδα για εργασία. Έχει δύο παιδάκια, έχει χάσει και ένα παιδάκι. Ερχόταν εδώ μόνο για τις εκδρομές του ΠΑΟΚ, να δει τους συγγενείς του…». 

«Στον τελικό στον Βόλο με την ΑΕΚ πήγαμε με το αμάξι μου και μου έλεγε: «ρε συ Γιώργο, μην τρέχεις τόσο, ηρέμησε, να το πάρω εγώ το αμάξι, θα μας σκοτώσεις…».

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Βαρύ πένθος και στην Κατερίνη - Ο Βάχος είχε ένα παιδάκι τριών ετών

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Βαρύ πένθος και στην Κατερίνη - Ο Βάχος είχε ένα παιδάκι τριών ετών

Ο Βάχος, θύμα του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία

Το ταξίδι του θανάτου για τον Θανάση και τους άλλους έξι φιλάθλους του ΠΑΟΚ έγραφε Ρουμανία. Στο τιμόνι, τη μοιραία στιγμή, ήταν σύμφωνα με μαρτυρίες ο κολλητός του, ο Βασίλης ή Βάχος, όπως τον φώναζαν οι φίλοι του από την Κατερίνη.

«Αυτό το παιδί τώρα έγινε πατέρας και είχε τραβηχτεί… Ερχόταν από την Κατερίνη στο γήπεδο, καθόταν μαζί μας, έχουμε πάει εκδρομές, Βόρεια Γαλλία έχουμε φτάσει…». 

Φίλοι και συγγενείς των θυμάτων ετοιμάζονται τώρα για το τελευταίο ταξίδι, το τελευταίο αντίο. Σφίγγουν τα δόντια, ανάβουν κεριά, αφήνουν λουλούδια. Ανάμεσά τους και ο μικρός Γιαννάκης, ο μικρός ήρωας του Δικεφάλου, που παλεύει να περπατήσει.

