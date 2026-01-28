Ρουμανία: Σε σταθερή κατάσταση οι 3 οπαδοί - Χειρουργείται ο πολυτραυματίας

Ποιοι είναι οι νεαροί που επέζησαν από τη σύγκρουση

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (28/1/2026)
Στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα νοσηλεύονται οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι επέζησαν από τη φρικτή σύγκρουση στη Ρουμανία. Ένας είναι πολυτραυματίας, όμως ευτυχώς η κατάστασή του είναι σταθερή. Αύριο το πρωί αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με ειδικό αεροσκάφος.

Χθες βράδυ εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές στο σημείο της τραγωδίας, όπου βρέθηκαν οπαδοί του ΠΑΟΚ για να τιμήσουν τους αδικοχαμένους φιλάθλους.

ΠΑΟΚ: Πέθανε οπαδός όταν έμαθε ότι φίλος του σκοτώθηκε στη Ρουμανία

«Αδέρφια ζείτε»: Οπαδοί του ΠΑΟΚ τίμησαν τους 7 νεκρούς στο σημείο της τραγωδίας

Άφησαν κασκόλ στο ματωμένο έδαφος, όπου χάθηκαν τα αδέρφια τους. Άναψαν καπνογόνα, φώναξαν συνθήματα, δάκρυσαν.

«Αδέρφια μας, εκεί ψηλά που ζείτε, παρέα μας φωνάξτε δυνατά να ξέρετε, εσείς μας οδηγείτε από το ’99». 

Είναι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν και αυτοί για τη Λυών. Έμαθαν στον δρόμο για την τραγωδία και γύρισαν τα πούλμαν πίσω, στη Ρουμανία, στον τόπο του φρικτού δυστυχήματος, για να τιμήσουν τα 7 αδικοχαμένα παιδιά.

Ρουμανία: To Star στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα που μετέφεραν τραυματίες

Νοσοκομείο Τιμισοάρα: Οπαδοί του ΠΑΟΚ συμπαραστάθηκαν στους τραυματίες 

Νοσοκομείο Τιμισοάρα: Οπαδοί του ΠΑΟΚ συμπαραστάθηκαν στους τραυματίες 

Αργά το βράδυ πήγαν, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς, στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για να συμπαρασταθούν στους τρεις τραυματίες που επέζησαν. Ο απεσταλμένος του STAR, Αλέξανδρος Γύγος, βρέθηκε στην πόλη της Ρουμανίας, όπου έχουν ήδη καταφθάσει συγγενείς.

Οι Ρουμάνοι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν ζωντανούς από τα συντρίμμια τους τρεις οπαδούς του ΠΑΟΚ. Από την πρώτη στιγμή η Ελληνίδα πρέσβης στο Βουκουρέστι βρέθηκε εκεί για να ενημερωθεί από τους θεράποντες γιατρούς.

«Είναι όλοι σταθεροποιημένοι, όλοι επικοινωνούν με το περιβάλλον και ακόμη και ο βαρύτερα τραυματισμένος, τον οποίο επισκέφθηκα, η εικόνα του είναι αισιόδοξη», λέει η Λιλή Γραμματίκα. 

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Ρουμανία: Πώς έγινε το δυστύχημα με 7 νεκρούς

Ρουμανία: Σε διαφορετικές κλινικές οι 3 τραυματίες 

Σε διαφορετικές κλινικές οι 3 τραυματίες 

Οι γιατροί της Τιμισοάρα τους έχουν μεταφέρει, ανάλογα με τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους, σε διαφορετικές κλινικές. Ο ένας είναι πιο σοβαρά, όπως ανέφερε ο γιατρός του στο STAR και την Έλγκα Νταϊφά.

«Έχει τις αισθήσεις του, έχει προσανατολισμό και δεν έχει νευρολογικά προβλήματα, αλλά έχει πολλαπλά τραύματα σχετικά με κάποια χτυπήματα στο κεφάλι. Έχει κατάγματα που είναι απαραίτητο να εγχειριστούν. Εάν δεν χειρουργηθεί, θα αντιμετωπίσει βρογχοπνευμονικά προβλήματα». 

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ο πολυτραυματίας υποβάλλεται αυτή την ώρα σε χειρουργική επέμβαση και δεν αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τι είναι το Lane Assistance; Προκάλεσε την τραγωδία;

Ρουμανία: Σε σταθερή κατάσταση οι 3 οπαδοί

Πρόκειται για:

  • τον Κώστα Παπαδόπουλο, που νοσηλεύεται στην εντατική αλλά χωρίς μηχανική υποστήριξη, με πολλαπλά τραύματα και κάταγμα στην αυχενική μοίρα.
  • Στο ορθοπαιδικό νοσηλεύεται ο Κωνσταντίνος Χρυσοχόου, με μια μικρή ρωγμή στη λεκάνη.
  • Στο Νευροχειρουργικό Τμήμα νοσηλεύεται με ελαφρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο Σαντίκο Γκeτσαϊ, ή αλλιώς Μάριος.

«Η κατάστασή του είναι καλή, θα επαναλάβει τις εξετάσεις του στον τομογράφο απόψε και φαίνεται να είναι καλά», προσθέτει ο γιατρός από την Τιμισοάρα. 

Έξω από το νοσοκομείο ο πόνος πλημμυρίζει τους συγγενείς. Αναμενόμενο να υπάρχει εκνευρισμός. Ένας συγγενής κατέβασε την κάμερα ρουμανικού συνεργείου.

Συγκλονίζει ο μικρός Γιαννάκης για τους νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Ρουμανία: Αύριο η αεροδιακομιδή των τραυματιών

Ρουμανία: Σε σταθερή κατάσταση οι 3 οπαδοί - Χειρουργείται ο πολυτραυματίας

Αύριο το πρωί θα απογειωθεί από την Ελευσίνα ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του Υπουργείου Υγείας, το οποίο θα παραλάβει τουλάχιστον ένας από τους τρεις τραυματίες από τη Ρουμανία για να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη. Ο δεύτερος βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ ο πολυτραυματίας χειρουργείται. 

Οι τραυματίες, που σώθηκαν από θαύμα καθώς κάθονταν στα πίσω καθίσματα, συνεργάζονται με τις αρχές, παρά το σοκ. Οι έρευνες συνεχίζονται για τα αίτια της τραγωδίας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τα αίτια της τραγωδίας.

Παράλληλα, αύριο αναμένεται να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη, με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας, και οι επτά σοροί των θυμάτων. 

