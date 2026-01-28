Συγκλονίζει ο μικρός Γιαννάκης για τους νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Ο Γιάννης Παπαστεφανάκης, ο μικρός φίλαθλος του ΠΑΟΚ που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο με τη στάση ζωής του και έχει ενώσει τους φιλάθλους όλων των ελληνικών ομάδων, έστειλε το δικό του μήνυμα για τους οπαδούς της ομάδας του που «χάθηκαν» στο σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Σε βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο μικρός Γιαννάκης, εμφανώς συγκινημένος, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και σε ολόκληρη την ασπρόμαυρη οικογένεια. Υπογράμμισε, ακόμη, ότι ο πόνος αφορά όλους και πως, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, η ενότητα και η αλληλεγγύη δεν αφήνουν κανέναν μόνο.

«Σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί για την τραγωδία στη Ρουμανία. Χάσαμε άδικα τα αδέρφια μας στον δρόμο. Κανείς δεν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για να μη γυρίσει σπίτι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο νίκες και κύπελλα, είναι πρόσωπα, είναι ψυχές, είναι άνθρωποι που αγαπάνε, ταξιδεύουν και αγκαλιάζονται για την ίδια ασπρόμαυρη τρέλα. Θέλω να πω στις οικογένειες που πενθούν ότι είμαστε δίπλα σας και κάθε φορά που η κερκίδα του ΠΑΟΚ θα τραγουδά, θα είναι εκεί και τα παιδιά μας. Αιωνία τους η μνήμη».

Τροχαίο Ρουμανία: Αισιοδοξία για τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ

Το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 27 Ιανουαρίου, στον αυτοκινητόδρομο Ε-70, έξω από την πόλη Λούγκοζ της Ρουμανίας, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ και προκαλώντας σοκ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι 7 από τους 10 επιβαίνοντες, ενώ τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών. Το βράδυ της Τρίτης, το νοσοκομείο επισκέφθηκε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Γραμματίκα, η οποία ενημερώθηκε αναλυτικά από τη διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κατάσταση και των τριών τραυματιών κρίνεται σταθερή. Ένας εξ αυτών βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ένας ακόμη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο τρίτος παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, χωρίς να είναι διασωληνωμένος, αλλά σε τεχνητό κώμα. Και για τους τρεις η πρόγνωση χαρακτηρίζεται θετική, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ανάγκη για μετάγγιση αίματος. Όπως σημείωσε η ίδια, μέσα στο μέγεθος της τραγωδίας, τα δεδομένα αυτά αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας.

Σήμερα, Τετάρτη, αναμένονται τα πλήρη αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, βάσει των οποίων οι γιατροί θα αποφασίσουν εάν απαιτείται οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα, η Ελληνική Πρεσβεία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές για τη διαδικασία επαναπατρισμού των θυμάτων. Οι σοροί βρίσκονται στο νεκροτομείο της πόλης Λούγκος, ενώ η ταυτοποίηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Όπως διευκρινίστηκε, μόλις αυτή ολοκληρωθεί, θα ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες μεταφοράς τους στην Ελλάδα. Τα στοιχεία των θυμάτων είναι γνωστά και οι οικογένειές τους έχουν ήδη ενημερωθεί, ωστόσο τα ονόματα δε θα δοθούν στη δημοσιότητα πριν την επίσημη ταυτοποίηση.

Το βράδυ της Τρίτης, εκατοντάδες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έφτασαν στην Τιμισοάρα με πέντε λεωφορεία και συγκεντρώθηκαν σε κλίμα σιωπής έξω από το νοσοκομείο, θέλοντας να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες. Αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας των νοσηλευόμενων και λίγο μετά τα μεσάνυχτα αναχώρησε για την Ελλάδα.

Οι οπαδοί αυτοί κατευθύνονταν οδικώς προς τη Γαλλία, ωστόσο, όταν πληροφορήθηκαν το τραγικό δυστύχημα ενώ βρίσκονταν στην Ουγγαρία, διέκοψαν το ταξίδι τους για να βρεθούν στο πλευρό των τραυματιών.