Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Μπλόκαρε το τιμόνι στην προσπέραση», λέει τραυματίας

Μια μαρτυρία για το θανατηφόρο τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο DN6 στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, πιθανόν να ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας.

Όπως είπε στην ΕΡΤ ο Έλληνας γιατρός Δημήτρης Κούκουλας, ο οποίος εργάζεται στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες, ένας από τους επιζώντες του είπε πως το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (lane assist) μπλόκαρε το τιμόνι, με αποτέλεσμα ο οδηγός του βαν να μην καταφέρει να το επαναφέρει στη δεξιά λωρίδα μετά την προσπέραση που έκανε.

«Συνομίλησα με τους δύο εκ των τριών τραυματιών. Μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα Lane Assistant. Δηλαδή κάτι έγινε, μια προσπέραση, μπλόκαρε το Lane Assistant, μπλόκαρε το τιμόνι και του έφυγε το αυτοκίνητο. Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου γιατί κάτι έγινε με το Lane Assistant. To επαναλαμβάνει συνεχώς. Ο συγκεκριμένος ασθενής δεν είναι σε αγωγή, έχει τις αισθήσεις του κανονικά, ξέρει ακριβώς τι έγινε», είπε ο γιατρός.

Σύμφωνα με τον κ. Κούκουλα ο συγκεκριμένος τραυματίας είναι σε καλύτερη κατάσταση από τους τρεις και έχει υποστεί κατάγματα κυρίως στα κάτω άκρα.

Πρόσθεσε επίσης ότι ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν στη Ρουμανία οι γονείς των θυμάτων για το δύσκολο και ψυχοφθόρο έργο της ταυτοποίησης των ανθρώπων τους.

«Είναι συγκλονιστικές οι στιγμές. Είναι δηλαδή σαν να 'σαι στο πεδίο της μάχης, κάπως έτσι να το φανταστείτε. Τέλος πάντων. Να 'ναι καλά τα παιδιά, κουράγιο στις οικογένειες, τα συλλυπητήριά μου κι εγώ να πω με τη σειρά μου. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολο, είναι μη διαχειρίσιμο. Εγώ ειλικρινά δεν έχω αναπνοές αυτή τη στιγμή γιατί μόλις συναντήθηκα με τη μητέρα ενός απ' τους άτυχους και δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση», κατέληξε ο Έλληνας γιατρός.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Ευθύνεται ο οδηγός ή η κατάσταση του δρόμου;

Οι ειδικοί εστιάζουν σε δύο βασικούς παράγοντες, το ανθρώπινο λάθος και την επικίνδυνη κατάσταση του οδοστρώματος.

Στο βίντεο που έχει καταγράψει το δυστύχημα, το βανάκι, στο οποίο επέβαιναν οι δέκα οπαδοί του ΠΑΟΚ φαίνεται να μπαίνει ξαφνικά στο αντίθετο ρεύμα, παρά το ότι προηγουμένως είχε ολοκληρώσει μια προσπέραση. Η ξαφνική αλλαγή πορείας, χωρίς να πατήσει φρένο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανθρώπινης αμέλειας, κόπωσης ή αιφνίδιας αδιαθεσίας.

Ο δημοσιογράφος και ειδικός σε θέματα οδικής ασφάλειας Τάκης Πουρναράκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι το γεγονός πως το βανάκι οδηγούνταν από μη επαγγελματία οδηγό, σε μία διαδρομή 24 ωρών μέσω άγνωστης παράκαμψης, αυξάνει την πιθανότητα λάθους, λόγω κόπωσης ή έλλειψης εμπειρίας.

Σύμφωνα με τον κ. Πουρναράκη, η κατάσταση του οδικού δικτύου της Ρουμανίας και η έλλειψη ασφαλών αυτοκινητοδρόμων ενισχύουν την επικινδυνότητα.

Από την πλευρά του ο Φίλιππος Μπρέζας, δικαστικός μηχανολόγος και πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, μιλώντας στην ΕΡΤ υπογράμμισε την απουσία κεντρικού διαχωριστικού στηθαίου, στοιχείο που εάν υπήρχε, ενδεχομένως να είχαν αποφευχθεί οι ανθρώπινες απώλειες.

Σύμφωνα με την τεχνική εκτίμηση, το επίμαχο όχημα ήταν ένα μαύρο βαν, επιβατικό 8+1 θέσεων. Το βίντεο της σύγκρουσης εκτιμάται ότι έχει τραβηχτεί από νταλίκα.

Η ανάλυση επικεντρώθηκε στο αν ο οδηγός του βαν φρέναρε και με ποιον τρόπο, με έμφαση στα πρώτα καρέ του βίντεο.

Όπως αναφέρθηκε, στο πρώτο καρέ όπου εμφανίζονται τα πίσω φανάρια του βαν, αυτά φαίνονται αρχικά σβηστά, ενώ σε κλάσματα του δευτερολέπτου ενεργοποιούνται τα φώτα τροχοπέδησης.

Η εκτίμηση αυτή, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, ενισχύεται και από φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό στο διαδίκτυο, όπου διακρίνεται συνεχές ίχνος τροχοπέδησης, το οποίο αποδίδεται στο συγκεκριμένο όχημα.

Όπως τονίστηκε, πρόκειται για παρατεταμένη τροχοπέδηση, η οποία φαίνεται να οδήγησε σε μπλοκάρισμα τροχών μέχρι τη στιγμή της σύγκρουσης με τη νταλίκα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πορεία του βαν προς τα αριστερά, αλλά και στην ενεργοποίηση αριστερού φλας, στοιχείο που χαρακτηρίστηκε αντιφατικό σε σχέση με την έντονη τροχοπέδη.

Όπως ειπώθηκε, είναι δύσκολο να συνυπάρχει ταυτόχρονα ισχυρό φρενάρισμα πανικού και πρόθεση νέου ελιγμού. Ωστόσο, τονίστηκε ότι δεν αποκλείεται, υπό συνθήκες πανικού, ο οδηγός να ενεργοποίησε το φλας ακούσια, χωρίς πρόθεση κατεύθυνσης προς τον κίνδυνο.

Σημαντικός ήταν και ο ρόλος των αεροδυναμικών ρευμάτων κατά την προσπέραση βαρέων οχημάτων. Όπως επισημάνθηκε, η συμπεριφορά ενός οχήματος αλλάζει σημαντικά κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την ολοκλήρωση μιας προσπέρασης νταλίκας.

Παράλληλα, το γεγονός ότι στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, τόσο έντονοι, ώστε να μην μπορούν να πετάξουν ελικόπτερα, σε συνδυασμό με το βρεγμένο οδόστρωμα και την τροχοπέδη πανικού, ενδέχεται να συνέβαλαν στην απώλεια ελέγχου και στην είσοδο του οχήματος στο αντίθετο ρεύμα.

