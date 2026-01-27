Ρουμανία: 7 νεκροί σε τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Βίντεο από τη σύγκρουση

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας και άλλοι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Λυών για αγώνα.

Σύμφωνα με το digi24.ro, το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 στη Ρουμανία. Eνεπλάκησαν συνολικά 4 αυτοκίνητα: ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και ακόμη δύο αυτοκίνητα.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το δυστύχημα στη Ρουμανία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ είναι σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές. Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μετέβη αμέσως στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών.

Ρουμανία: Πώς έγινε το δυστύχημα

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 27/1 κοντά στον οικισμό Lugojelul, στη Ρουμανία, όταν ένα μικρό λεωφορείο ενεπλάκη σε αλυσιδωτή σύγκρουση με βαριά οχήματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση και, κατά την επιστροφή του στη λωρίδα κυκλοφορίας, ακούμπησε βυτιοφόρο που μετέφερε αλκοόλ. Η επαφή αυτή είχε ως αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί και να συγκρουστεί μετωπικά με νταλίκα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς επτά άνθρωποι, μεταξύ αυτών και ο οδηγός, έχασαν τη ζωή τους ακαριαία. Οι επιβάτες ήταν Έλληνες υπήκοοι που ταξίδευαν προς την κεντρική Ευρώπη και, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν αναχωρήσει από την Κατερίνη. Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία, ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχέραναν την επιχείρηση.

Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται, με έναν εξ αυτών σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια συνεχίζονται.