Μαρία Ιωαννίδου: «Όταν γνώρισα τη Ναταλία Γερμανού ήταν κόρη μου»

Η συνάντηση των δυο γυναικών

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ναταλία Γερμανού και η Μαρία Ιωαννίδου συναντήθηκαν σε εκδήλωση αφιερωμένη στον Φρέντυ Γερμανό.
  • Η Ναταλία μίλησε με συγκίνηση για τον πατέρα της και την επιρροή του στη δημοσιογραφία.
  • Ευχαρίστησε τις Εκδόσεις Διόπτρα για την επανακυκλοφορία των βιβλίων του πατέρα της.
  • Αναγνώρισε ότι το επώνυμο 'Γερμανός' της άνοιξε πόρτες στην καριέρα της, αλλά νιώθει άγχος να είναι αντάξιά του.
  • Η παρουσία της Μαρίας Ιωαννίδου προκάλεσε ενδιαφέρον λόγω της σχέσης της με τη Ναταλία.

Η Ναταλία Γερμανού συνάντησε τη Μαρία Ιωαννίδου και οι δυο τους πόζαραν μαζί για τους φωτογράφους σε μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και το έργο του σπουδαίου δημοσιογράφου και συγγραφέα Φρέντυ Γερμανό πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Η εκδήλωση οργανώθηκε με αφορμή την παρουσίαση του συνόλου της συγγραφικής του δουλειάς από τις Εκδόσεις Διόπτρα και συγκέντρωσε πρόσωπα από τον χώρο των γραμμάτων, της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης.

Η Ναταλία Γερμανού μίλησε για τον πατέρα της και την πορεία του στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Με συγκίνηση αναφέρθηκε στη διαδρομή του, αλλά και στην επιρροή που είχε όχι μόνο στο κοινό, αλλά και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Είναι πολύ συγκινητική αυτή η βραδιά για μένα και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τη Διόπτρα που κυκλοφορεί ξανά αυτά τα βιβλία του μπαμπά μου», είπε αρχικά η παρουσιάστρια, προσθέτοντας με εμφανή συγκίνηση: «Εμένα δεν μου λείπει σαν συγγραφέας και σαν δημοσιογράφος, εμένα μου λείπει ο μπαμπάς μου. Με δίδαξε ειλικρίνεια, με δίδαξε αμεσότητα και καλοσύνη στη δουλειά και νομίζω ότι μου κληροδότησε το χιούμορ και τον γλυκό τρόπο των συνεντεύξεων».

Όταν ρωτήθηκε αν το επώνυμο «Γερμανός» της άνοιξε πόρτες στην αρχή της καριέρας της, απάντησε χωρίς περιστροφές: «Φυσικά. Θα ήταν τεράστιο ψέμα να πω ότι δεν άνοιξε. Οι πόρτες ανοίγουν όταν έχεις ένα επίθετο-βύσμα, αλλά πόσο καιρό; Τριάντα χρόνια δεν θα κρατούσε. Ακόμα το έχω το άγχος αν θα είμαι αντάξιά του. Και πιστεύω ότι ποτέ δεν θα νιώσω αντάξιά του».

Μαρία Ιωαννίδου: «Όταν γνώρισα τη Ναταλία Γερμανού ήταν κόρη μου»

H παρουσία της Μαρίας Ιωαννίδου, της δεύτερης και τελευταίας συζύγου του Φρέντυ Γερμανού, προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η σχέση της με τη Ναταλία Γερμανού έχει κατά καιρούς απασχολήσει τα media. Οι δύο γυναίκες φωτογραφήθηκαν μαζί, σε μια σπάνια συνάντηση.

Μαρία Ιωαννίδου: «Όταν γνώρισα τη Ναταλία Γερμανού ήταν κόρη μου»

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
