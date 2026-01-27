Ρουμανία: Πρώτο θέμα στα ΜΜΕ το δυστύχημα οπαδών του ΠΑΟΚ

Πρώτο θέμα στα ΜΜΕ της Ρουμανίας, χώρα όπου έγινε το τροχαίο δυστύχημα, με τραγικό απολογισμό επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν να παρακολουθήσουν το ματς με τη Λιόν (Europa League/8η αγωνιστική League phase).

Ένας επιπλέον λόγος του ενδιαφέροντος για τα ΜΜΕ της χώρας είναι και ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο Ρουμάνος Ραζβάν Λουτσέσκου.



Το τηλεοπτικό δίκτυο και η ιστοσελίδα Digi24.ro μετέδωσαν τις πρώτες λεπτομέρειες για τη σύγκρουση, σημειώνοντας ότι το όχημα των οπαδών εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κατά τη διάρκεια προσπέρασης.

Επίσης μέσα από τα δελτία ειδήσεων Stirile Pro TV υπήρξε συνεχής ροή ενημέρωσης για την κατάσταση των τραυματιών και τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού των αρχών.

Το Digi Sport εστίασε στην ταυτότητα των θυμάτων ως φιλάθλων της ελληνικής ομάδας.

«Η στιγμή της πρόσκρουσης στο ατύχημα στην DN6, βιντεοσκοπημένη από κάμερα αυτοκινήτου. Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη σε ατύχημα στην κομητεία Τίμις. Ένα μίνι λεωφορείο που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβαίνοντες, προσπέρασε στην DN6 - E70, κοντά στην πόλη Λουγκογιέλουλ, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου Λούγκοϊ, και προσπαθώντας να επανέλθει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Ο οδηγός του μίνι λεωφορείου είναι μεταξύ των νεκρών. Τρεις άτομα τραυματίστηκαν, ένα σε πολύ σοβαρή κατάσταση, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Λούγκοϊ.

Το μίνι λεωφορείο είχε τη δυνατότητα μεταφοράς οκτώ επιβατών, εκτός από τον οδηγό, αλλά υπήρχαν συνολικά 10 άτομα στο όχημα».

