Ρουμανία: To Star στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα που μετέφεραν τραυματίες

Οι πρώτες εικόνες από τη διακομιδή - Τι λέει Έλληνας της περιοχής

Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (27/1/2026) - Ντοκουμέντο από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Star βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου μεταφέρθηκαν οι Έλληνες τραυματίες, αλλά και οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που βρήκαν τραγικό θάνατο στο τροχαίο, ενώ ταξίδευαν για το ματς της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λυών.

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Ρουμανία: Πώς έγινε το δυστύχημα με 7 νεκρούς

Εικόνες από τη διακομιδή των τραυματιών

Στιγμές αγωνίας στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα - Τι λέει Έλληνας κάτοικος της περιοχής 

Ρουμανία: To Star στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα που μετέφεραν τραυματίες

Ο Γιώργος Καραμήτρος, Έλληνας της Τιμισοάρα μιλά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (27/1/2026)

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία νοσηλεύονται οι τρεις Έλληνες τραυματίες του σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος, με την πρώτη εικόνα για την κατάσταση της υγείας τους να είναι καθησυχαστική. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους βρίσκεται ο Γιώργος Καραμήτρος, Έλληνας κάτοικος της πόλης, ο οποίος έσπευσε να προσφέρει βοήθεια.

Ρουμανία: 7 νεκροί σε τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Βίντεο από τη σύγκρουση

Όπως δήλωσε συγκινημένος, «είμαι βαθιά συγκινημένος για τα παιδιά. Από την πρώτη στιγμή είμαστε εδώ πέρα να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε το παραπάνω». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τρεις τραυματίες έχουν πλήρη επαφή με το περιβάλλον: «Τους είδα και τους τρεις και έχουν επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ καλά, τους κοιτάνε οι γιατροί».

Ο κ. Καραμήτρος εξήρε το επίπεδο του νοσοκομείου, τονίζοντας ότι πρόκειται για «ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο, μεγάλο, πανεπιστημιακό», ενώ αναφέρθηκε και στην άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών: «Ο πρόξενος ήρθε άρον άρον και στάθηκε από την πρώτη στιγμή».

Ρουμανία: Αγωνία και οδύνη για τους συγγενείς φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Οι τραυματίες υποβάλλονται σε εκτεταμένες εξετάσεις, κυρίως προληπτικού χαρακτήρα. «Υποχρεωτικά τους κάνουν γενικές, σωματικές και κρανιακές εξετάσεις. Μου είπαν ότι είναι καλά, δόξα τω Θεώ», ανέφερε, προσθέτοντας πως περισσότερα στοιχεία για τα τραύματά τους αναμένονται τις επόμενες ώρες.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 |
ΟΠΑΔΟΙ
 |
ΠΑΟΚ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
