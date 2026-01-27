Ρουμανία: To Star στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα που μετέφεραν τραυματίες

Το Star βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου μεταφέρθηκαν οι Έλληνες τραυματίες, αλλά και οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που βρήκαν τραγικό θάνατο στο τροχαίο, ενώ ταξίδευαν για το ματς της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λυών.

Στιγμές αγωνίας στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα - Τι λέει Έλληνας κάτοικος της περιοχής

Ο Γιώργος Καραμήτρος, Έλληνας της Τιμισοάρα μιλά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (27/1/2026)

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία νοσηλεύονται οι τρεις Έλληνες τραυματίες του σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος, με την πρώτη εικόνα για την κατάσταση της υγείας τους να είναι καθησυχαστική. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους βρίσκεται ο Γιώργος Καραμήτρος, Έλληνας κάτοικος της πόλης, ο οποίος έσπευσε να προσφέρει βοήθεια.

Όπως δήλωσε συγκινημένος, «είμαι βαθιά συγκινημένος για τα παιδιά. Από την πρώτη στιγμή είμαστε εδώ πέρα να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε το παραπάνω». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τρεις τραυματίες έχουν πλήρη επαφή με το περιβάλλον: «Τους είδα και τους τρεις και έχουν επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ καλά, τους κοιτάνε οι γιατροί».

Ο κ. Καραμήτρος εξήρε το επίπεδο του νοσοκομείου, τονίζοντας ότι πρόκειται για «ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο, μεγάλο, πανεπιστημιακό», ενώ αναφέρθηκε και στην άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών: «Ο πρόξενος ήρθε άρον άρον και στάθηκε από την πρώτη στιγμή».

Οι τραυματίες υποβάλλονται σε εκτεταμένες εξετάσεις, κυρίως προληπτικού χαρακτήρα. «Υποχρεωτικά τους κάνουν γενικές, σωματικές και κρανιακές εξετάσεις. Μου είπαν ότι είναι καλά, δόξα τω Θεώ», ανέφερε, προσθέτοντας πως περισσότερα στοιχεία για τα τραύματά τους αναμένονται τις επόμενες ώρες.