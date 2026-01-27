Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Ρουμανία: Πώς έγινε το δυστύχημα με 7 νεκρούς

Επιζών κάλεσε βοήθεια - Μεσίστιες οι σημαίες στην Τούμπα

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Πρώτη Δημοσίευση: 27.01.26, 19:26
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (27/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Τρίτη 27/1 το μεσημέρι μια εκδρομή που προοριζόταν να είναι γιορτή για οπαδούς του ΠΑΟΚ μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία στα δυτικά της Ρουμανίας. Δέκα φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» είχαν ξεκινήσει με ένα μίνι βαν από την Ελλάδα, με σκοπό να φτάσουν στη Γαλλία για τον αγώνα της ομάδας τους εναντίον της Λυών στο πλαίσιο του Europa League, όταν η διαδρομή τους στο αυτοκινητόδρομο E70, κοντά στο χωριό Lugojelul στην επαρχία Τίμις, εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Ρουμανία: Η πορεία του μοιραίου βαν

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από τις ρουμανικές αρχές και τοπικά μέσα, γύρω στη 1 το μεσημέρι το μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς επιχείρησε προσπέραση σε άλλο όχημα στον αυτοκινητόδρομο DN6-E70. Κατά την προσπάθεια να επανέλθει στην κανονική λωρίδα μετά την προσπέραση, το λεωφορείο ήρθε σε επαφή με ένα βυτιοφόρο. Η απώλεια ελέγχου έκανε το όχημα να βγει στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό που ερχόταν από την άλλη κατεύθυνση.

Ιβάν Σαββίδης για δυστύχημα στη Ρουμανία: Ανείπωτη η τραγωδία

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σκληρές εικόνες

Από τη σφοδρή σύγκρουση επτά από τους επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους. Αρχικά αναφέρθηκε ότι έξι είχαν πεθάνει ακαριαία, αλλά στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε πως έβδομο άτομο κατέληξε αργότερα από τα τραύματά του. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στην περιοχή του Lugoj, με τουλάχιστον έναν να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγεται και ο ίδιος ο οδηγός του βαν.

Μητσοτάκης: Συγκλονισμένος από το δυστύχημα με φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Ρουμανία: Ηλικίας 25-27 οι νεκροί

Ορισμένοι από τους επιβάτες ήταν μέλη φίλαθλων συνδέσμων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, με πληροφορίες να αναφέρουν πως τουλάχιστον τρία από τα θύματα κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ενώ άλλα προέρχονταν από τη Θεσσαλονίκη και την Κατερίνη. Οι ηλικίες των θυμάτων είναι από 25 έως 27 ετών. 

Το τραγικό συμβάν έφερε θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα, με την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι να επιβεβαιώνει τον αριθμό των νεκρών και να στέλνει κλιμάκιο στο σημείο για να συνδράμει στις διαδικασίες και να υποστηρίξει τους τραυματίες. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις ρουμανικές για την πλήρη διερεύνηση των περιστατικών.

Ρουμανία: Πρώτο θέμα στα ΜΜΕ το δυστύχημα οπαδών του ΠΑΟΚ

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Ρουμανία: Στο Star ο γιατρός που παρέλαβε τους Έλληνες τραυματίες

Ο γιατρός που παρέλαβε τους τραυματίες στο Ρουμανικό νοσοκομείο μίλησε αποκλειστικά στο Star και την Έλγκα Νταϊφά για τις εικόνες σοκ που αντίκρυσε.  

«Δυο είναι σε σχετικά άσχημη κατάσταση αλλά ο ένας είναι καλά. Έχουν σπασμένα κόκκαλα. Έχουν σπασμένη την σπονδυλική στήλη από τον λαιμό», είπε η Υπεύθυνη Ιατρός Δημοτικού Νοσοκομείου Lugoj . 

Από την αρχή υπήρξε σύγχυση για τον ακριβή αριθμό νεκρών και τραυματιών. 

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Ρουμανία: Γιατί πήγαιναν στη Λυών μέσω Ρουμανίας 

Η επιλογή της διαδρομής μέσω Ρουμανίας και άλλων χωρών της ΕΕ —αντί της διαδρομής μέσω Βαλκανίων εκτός ΕΕ— αποτελεί συνηθισμένη πρακτική για οπαδούς που ταξιδεύουν σε ευρωπαϊκούς αγώνες, καθώς αποφεύγουν πολύωρες καθυστερήσεις στα σύνορα. Δυστυχώς, σε αυτήν την περίπτωση, η απόφαση αυτή δεν στάθηκε αρκετή για να αποτρέψει την τραγωδία.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τους φιλάθλους και τις κοινότητες των εμπλεκόμενων πόλεων, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Ρουμανία: Επιζών ειδοποίησε τις αρχές

Νέες πληροφορίες προκαλούν σοκ γύρω από το φονικό τροχαίο στη Ρουμανία. Ο αρμόδιος διπλωματικός υπάλληλος της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι, Νίκος Βλαχάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επιβεβαίωσε τον βαρύ απολογισμό και περιέγραψε το χάος που επικράτησε αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Όπως ανέφερε, ένας από τους τρεις επιζώντες, παρά την κρίσιμη κατάστασή του, κατάφερε να καλέσει τις αρχές και να ενημερώσει για την ύπαρξη θυμάτων. Δύο τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Λουγκόι.

Ρουμανία: 7 νεκροί σε τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Βίντεο από τη σύγκρουση

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Ρουμανία: Λουλούδια και κεριά έξω από το γήπεδο της Τούμπας

Έξω από το γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη έχουν στηθεί λουλούδια, κεριά και κασκόλ του ΠΑΟΚ ως ένδειξη πένθους για τους επτά οπαδούς της ομάδας που σκοτώθηκαν στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία.

Θλίψη στην Τούμπα για το τροχαίο με τους 7 νεκρούς

Κεριά στην Τούμπα για τους 7 νεκρούς / Eurokinissi (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ)

Πέρα απ’ τα λουλούδια, πολλοί περαστικοί σταματούν και στέκονται σιωπηλοί μπροστά στο αυτοσχέδιο μνημείο, εκφράζοντας τη θλίψη και τη συλλογική συμπαράστασή τους προς τις οικογένειες των θυμάτων. Οι εικόνες γύρω από το σημείο φανερώνουν το βαθύ συγκινησιακό αντίκτυπο που έχει προκαλέσει η τραγωδία στην τοπική κοινωνία και τους φιλάθλους του συλλόγου.

Μεσίστιες σημαίες Τούμπα

Μεσίστιες, λόγω πένθους, οι σημαίες στην Τούμπα / Eurokinissi (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ)
