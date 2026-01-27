Μητσοτάκης: Συγκλονισμένος από το δυστύχημα με φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Τα συλλυπητήρια του για το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά Έλληνες φιλάθλους του ΠΑΟΚ, εξέφρασε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανέφερε ότι είναι συγκλονισμένος.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους».

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι από την πρώτη στιγμή σε επαφή με το πρωθυπουργικό γραφείο, τα υπουργεία Εξωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη και την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι για τον συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στο τραγικό δυστύχημα. Άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που συνεργάζονται ήδη με τις ρουμανικές αρχές μεταβαίνουν στο σημείο του δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου σπεύδει και το προσωπικό της ελληνικής διπλωματικής αποστολής από το Βουκουρέστι.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει απευθύνει παράκληση να μη μεταδίδονται αδιασταύρωτες πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων που μπορεί να προκαλέσουν πανικό σε όλες τις οικογένειες που μέλη τους μεταβαίνουν στη Λυών για τον αγώνα του ΠΑΟΚ στο Europa League.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες από το ελληνικό Υπουργείο Υγείας οι τραυματίες έχουν επαφή με το περιβάλλον και διακομίζονται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

