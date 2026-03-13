Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο ύποπτος για τον φόνο 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ

Υποστήριξε ότι βρήκε το μαχαίρι στο έδαφος - Οπαδικό το κίνητρο

Με μια ματιά - by STAR AI
  • 23χρονος οπαδός του Άρη παραδόθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά.
  • Ομολόγησε την εμπλοκή του, ισχυριζόμενος ότι ενήργησε σε καθεστώς άμυνας.
  • Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε αναβολή του ντέρμπι με τον Άρη στο μπάσκετ, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον θάνατο του φιλάθλου.
  • Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ τονίζει ότι καμία αντιπαλότητα δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή.

Νεαρός οπαδός του Άρη ο οποίος αναζητείτο για εμπλοκή στη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα στην ΕΛ.ΑΣ.  

Συνοδεία δικηγόρου εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση των διωκτικών Αρχών. 

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης της Αστυνομίας, πρόκειται για 23χρονο. Κατά τις ίδιες πηγές, ομολόγησε την εμπλοκή του στο αιματηρό επεισόδιο, ισχυριζόμενος ότι δέχθηκε επίθεση κι ότι ενήργησε σε καθεστώς άμυνας.

Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι βρήκε ένα μαχαίρι στο έδαφος χωρίς να γνωρίζει ποιον και πού τραυμάτισε.

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ζήτησε αναβολή του ντέρμπι με τον Άρη στο μπάσκετ 

Την αναβολή της αυριανής αναμέτρησης, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, στο PAOK Sports Arena, με αντίπαλο τον Άρη (18:15), ζήτησε σήμερα από τον ΕΣΑΚΕ η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μετά τoν θάνατο του 20χρονου φιλάθλου της ομάδας, στο οπαδικό επεισόδιο βίας.  Οι «ασπρόμαυροι» γνωστοποίησαν το γεγονός αναφέροντας σε ανακοίνωσή τους:

 «Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο.

 Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ευχόμαστε να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του.

 Καμία νίκη, καμία αντιπαλότητα και καμία διαφορά δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή.

 Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ζητήσαμε την αναβολή του αυριανού αγώνα ΠΑΟΚ - Άρης».

