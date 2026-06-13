Ως μακροχρόνιος συνεργάτης της FIFA, η Hyundai Motor συνεχίζει να χτίζει πάνω σε σχεδόν τρεις (3) δεκαετίες συνεργασίας, επεκτείνοντας τον ρόλο της πέρα από την κινητικότητα, ώστε να περιλαμβάνει τη ρομποτική και τις τεχνολογίες επόμενης γενιάς, υποστηρίζοντας τη διοργάνωση σε 16 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.Το Μουντιάλ του 2026 σηματοδοτεί επίσης την πρώτη μεγάλη ενεργοποίηση στο πλαίσιο του ανανεωμένου ρόλου της Hyundai Motor ως Επίσημος Συνεργάτης Ρομποτικής της FIFA, ενισχύοντας το όραμα της εταιρείας για έξυπνη κινητικότητα και καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πόσο μεγάλος είναι ο στόλος της Hyundai Motor για το FIFA World Cup 2026

Ο στόλος περιλαμβάνει 994 επιβατικά οχήματα και 506 λεωφορεία και θα υποστηρίξει τη μεταφορά εθνικών ομάδων, στελεχών, διοργανωτών και εκπροσώπων των ΜΜΕ σε 16 πόλεις στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της διοργάνωσης και αναδεικνύοντας την ικανότητα της Hyundai Motor στη υποστήριξη μεγάλης κλίμακας διοργανώσεων.

Ο στόλος θα αποτελείται κυρίως από τα εξής μοντέλα, με διαθέσιμες HEV εκδόσεις σε επιλεγμένα:

PALISADE SANTA FE

TUCSON SANTA CRUZ

KONA SONATA

ELANTRA CRETA

CRETA GRAND GENESIS GV80

Συνολικά τέσσερα (4) ειδικά διαμορφωμένα ρομπότ Spot® θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των επιχειρήσεων ασφάλειας της FIFA:

Τοποθεσίες: International Broadcast Center (Dallas) και New York–New Jersey Stadium. Λειτουργίες: · Αυτόνομη περιπολία· Παρακολούθηση και επιθεώρηση σε πραγματικό χρόνο-Σύστημα: Υποστηρίζεται από Enterprise Asset Management kit με εφαρμογές βιομηχανικής επιθεώρησης.