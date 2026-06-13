Φθινοπωρινό θα είναι και σήμερα Σάββατο το σκηνικό του καιρού, με σταδιακή βελτίωση αλλά και με βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Προς το μεσημέρι πάντως τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Από την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία θα αρχίσει πάλι να ανεβαίνει.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται σήμερα Σάββατο:



α. στην περιοχή της Χαλκιδικής και πιθανώς της ανατολικής

Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες ώρες,

β. στις Σποράδες και την Εύβοια έως και τις προμεσημβρινές ώρες,

γ. πιθανώς στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου

(κυρίως περιοχή Λήμνου) μέχρι τις πρωινές ώρες.

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Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού:

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του βόρειου Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτηοπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσειστις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.