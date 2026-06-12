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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΕΜΥ εξέδωσε νέο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού για σήμερα Παρασκευή (12-06-2026).
  • Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε επτά περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας.
  • Προβλέπονται μπουρίνια, κεραυνοί και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις.
  • Ειδικότερα, επηρεάζονται η Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.
  • Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες και σε ορισμένες περιοχές μέχρι το Σάββατο.

Η ΕΜΥ προχώρησε στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Δείτε την καθημερινή πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Όπως προκύπτει στις περιοχές με ισχυρά φαινόμενα προστέθηκε η Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • Στη Μακεδονία σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της ανατολικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου,
  • στη Θεσσαλία και στα ορεινά - ημιορεινά της Ηπείρου σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες,
  • στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου,
  • στην ανατολική Στερεά σήμερα Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες,
  • στη Θράκη από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου,
  • στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Λήμνου) από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.
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