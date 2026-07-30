Τι είχε πει για τη σχέση της με τον Θάνο Καλλίρη

Στιγμές χαλάρωσης στην Κρήτη περνάει η Ναταλία Γερμανού και είπε να δώσει μία γεύση για το πώς περνάει και στους διαδικτυακούς της φίλους δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Instagram.

Η Ναταλία απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα και συνάντησε στο όμορφο νησί και τον Σάκη Ρουβά. Ο τραγουδιστής έκανε εκεί διακοπές με την οικογένειά του και χάρηκε ιδιαίτερα από τη συνάντηση με την παρουσιάστρια καθώς εκτιμά πολύ ο ένας τον άλλον.



Μάλιστα δεν έλειψαν και οι κοινές φωτογραφίες.

Ναταλία και Σάκης γνωρίζονται 25 χρόνια και είναι πολύ καλοί φίλοι. Η παρουσιάστρια μάλιστα έχει γράψει αρκετά από τα τραγούδια του Σάκη όπως το "Μην Αντιστέκεσαι", το "Κάποτε θα 'μαστε μαζί", το "Shake It" (Eurovision 2004) και το "Και σε θέλω".