Στιγμές χαλάρωσης στην Κρήτη περνάει η Ναταλία Γερμανού και είπε να δώσει μία γεύση για το πώς περνάει και στους διαδικτυακούς της φίλους δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Instagram.
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Η Ναταλία απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα και συνάντησε στο όμορφο νησί και τον Σάκη Ρουβά. Ο τραγουδιστής έκανε εκεί διακοπές με την οικογένειά του και χάρηκε ιδιαίτερα από τη συνάντηση με την παρουσιάστρια καθώς εκτιμά πολύ ο ένας τον άλλον.
Μάλιστα δεν έλειψαν και οι κοινές φωτογραφίες.
Ναταλία και Σάκης γνωρίζονται 25 χρόνια και είναι πολύ καλοί φίλοι. Η παρουσιάστρια μάλιστα έχει γράψει αρκετά από τα τραγούδια του Σάκη όπως το "Μην Αντιστέκεσαι", το "Κάποτε θα 'μαστε μαζί", το "Shake It" (Eurovision 2004) και το "Και σε θέλω".Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.