Η Ναταλία Γερμανού αποχαιρέτησε πριν λίγες μέρες το τηλεοπτικό κοινό μετά το φινάλε της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» για τη φετινή σεζόν.

Η γνωστή παρουσιάστρια ωστόσο, θέλει να διατηρεί την επικοινωνία με τους διαδικτυακούς της φίλους και φίλες. Έτσι, ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από το γυμναστήριο, δείχνοντας πως από τις καλοκαιρινές της ημέρες δε λείπει η άσκηση.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Τέλος η δουλειά, ώρα για άσκηση», στέλνοντας το δικό της μήνυμα ότι, μπορεί οι επαγγελματικές υποχρεώσεις να μπήκαν σε παύση προσωρινά, όχι όμως και η φροντίδα του εαυτού της.

Η Ναταλία Γερμανού φροντίζει το σώμα της και την εμφάνισή της γενικότερα και έχει αποδείξει πολλές φορές ότι η γυμναστική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της. Ακόμη και μέσα στους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας τον χειμώνα, φρόντιζε να βρίσκει χρόνο για γυμναστική. Τώρα δε, που είναι πιο χαλαρή, απολαμβάνει την προπόνηση ήρεμη.

Δες την ανάρτησή της: