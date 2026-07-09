Τσαλίκης: Η Συγκινητική Εξομολόγηση Για Τη Σύζυγό Του

Μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση επέλεξε να κάνει ο Γιώργος Τσαλίκης με αφορμή τις ευχές που ήθελε να στείλει και δημόσια στη σύζυγό του, Δώρα Δημητροπούλου, για τα γενέθλιά της.

Ο γνωστός τραγουδιστής, το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια δύσκολη περίοδο της ζωής τους, όταν η σύζυγός του, ενώ ήταν έγκυος στον γιο τους Χάρη, βίωσε την απώλεια του αδελφού της.

Όπως περιγράφει ο γνωστός Έλληνας καλλιτέχνης, παρά τον αβάσταχτο πόνο και τη θλίψη που ένιωθε με τον θάνατο του αδελφού της, προσπάθησε να παραμείνει δυνατή, τόσο για να προστατεύσει το παιδί που κυοφορούσε όσο και τον μεγαλύτερο γιο τους.

Ο Γιώργος Τσαλίκης κι η Δώρα Δημητροπούλου έχουν αποκτήσει μαζί μια όμορφη οικογένεια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Γιώργος Τσαλίκης αποκάλυψε ότι η σύζυγός του ξέσπασε συναισθηματικά μετά τη γέννηση του γιου τους, γεγονός που επηρέασε ακόμη και την υγεία της, οδηγώντας την σε πολύωρο χειρουργείο.

Τέλος, ο τραγουδιστής εξέφρασε την απέραντη αγάπη και τον θαυμασμό του για τη τη γυναίκα του, χαρακτηρίζοντάς την τον πιο αξιόλογο άνθρωπο που έχει γνωρίσει.

Δες την ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη

«Η Δώρα μου έχει γενέθλια και θέλω να μοιραστώ τα συναισθήματα μου με μια σκηνή από τη ζωή μας. Η Δώρα έγκυος στον Χάρη, έχει μόλις βιώσει τον μεγαλύτερο πόνο της ζωής τη, έχει χάσει τον αδερφό της. Η ψυχή της είναι μαύρη όπως και τα ρούχα της. Έχει όμως ένα μωράκι στην κοιλιά της κι ένα στην αγκαλιά της και πρέπει να τα προστατεύσει. Δεν έκλαψε τότε πολύ, γιατί ταραζόταν και είχε ήδη κινδυνεύσει στην πρώτη της γέννα.

Έκανε τα πάντα να κρατήσει το παιδί, δεν έκλαιγε μπροστά στο Βασίλη, δεν ήταν ποτέ θλιμμένη, για να μη το νιώσει το παιδί και πληγωθεί. Έκλαψε πολύ μόλις γέννησε, γέμισε μετά κύστες το πρόσωπο της και έκανε ένα πολύωρο χειρουργείο. Έσκασε είπανε οι γιατροί, τα κατάφερε όμως. Αυτή είναι η Δώρα. Κάνει τον πόνο της αγάπη, κάνει τη ζωή της προσφορά. Ο πιο αξιόλογος άνθρωπος που έχω γνωρίσει και ο άνθρωπος που αγαπάω πιο πολύ στη ζωή μου. Να τα χιλιάσεις πολύτιμη, σπάνια και υπέροχη Δώρα μου», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσαλίκης.