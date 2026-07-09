H Όλγα πήγε στο First Dates να βρει τον έρωτα της ζωής της όμως δεν πήγε μόνη της αλλά παρέα με την αδερφή της.

Το ραντεβού του Νίκου και της Όλγας

Oι δύο αδελφές, η Όλγα και η Ελένη, εντελώς αντίθετες, ως χαρακτήρες, μεταξύ τους, έφτασαν μαζί στο εστιατόριο του First Dates, με την ελπίδα να βγουν με αγόρια, που θα τις κερδίσουν.

Ο Νίκος προτίμησε την αδερφή της Όλγας

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο του First Dates

Εκεί τις περίμενε ο Νίκος ο οποίος όπως είπε στη Ζενεβιέβ στόχος του ήταν να βρει μια κοπέλα με ελκυστική εμφάνιση αλλά και κατανόηση. Σημαντικό βέβαια, όπως είπε, είναι να του κάνει το «κλικ».

Η Όλγα πήγε στο First Dates να βρει τον έρωτα

Αρχικά, η Όλγα συστήθηκε στον Νίκο και του είπε πως είχε λάβει μέρος στα Πελοποννησιακά καλλιστεία και είχε πάρει τον τίτλο Μις Λουτράκι. Εκείνος δεν έδειξε να ενθουσιάζεται από το date, και της πρότεινε να μιλήσει με κάποιον άλλον που είδε στο εστιατόριο και εκείνος να γνωριστεί με την αδερφή της μήπως τα πάνε καλύτερα.

Ο Νίκος γνώρισε την Έλενα η οποία του κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον, όμως δεν προχώρησαν σε ραντεβού.

Το επεισόδιο προβλήθηκε στις 27/6/23

Δείτε το First Dates

