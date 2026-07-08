«Η θετική πλευρά της ζωής»: Απόψε στις 23:40 στο Star σε Α' προβολή

Δείτε την ταινία που είναι βασισμένη στην τεράστια επιτυχία «Άθικτοι»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία «Η θετική πλευρά της ζωής» προβάλλεται απόψε στις 23:40 στο Star.
  • Πρωταγωνιστής είναι ο δισεκατομμυριούχος Φιλίπ Λακάς, που πάσχει από τετραπληγία.
  • Ο Φιλίπ προσλαμβάνει τον Ντελ, πρώην κατάδικο, ως βοηθό του.
  • Οι δύο άνδρες δημιουργούν έναν ισχυρό δεσμό, γεφυρώνοντας τις διαφορές τους.
  • Η ταινία είναι βασισμένη στην επιτυχία «Άθικτοι» και σκηνοθετείται από τον Νιλ Μπέργκερ.

Ένας δισεκατομμυριούχος, ο Φιλίπ Λακάς, ο οποίος πάσχει από τετραπληγία μετά από ατύχημα στον αιωροπτερισμό, προσλαμβάνει για βοηθό του τον Ντελ, έναν πρώην κατάδικο που είναι ελεύθερος υπό όρους. Παρότι προέρχονται από τόσο διαφορετικούς κόσμους, ο Φιλίπ και ο Ντελ θα δημιουργήσουν έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ τους, γεφυρώνοντας τις διαφορές τους και πετυχαίνοντας ο ένας να δώσει στον άλλο ένα πάθος για τη ζωή… 

«Η θετική πλευρά της ζωής»: Απόψε στις 23:40 στο Star σε Α' προβολή

Η ταινία είναι βασισμένη στην τεράστια επιτυχία των Ερίκ Τολεντανό και Ολιβιέ Νακάς «Άθικτοι».

«Η θετική πλευρά της ζωής»: Απόψε στις 23:40 στο Star σε Α' προβολή

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νιλ Μπέργκερ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Κέβιν Χαρτ, Μπράιαν Κράνστον, Νικόλ Κίντμαν, Τέιτ Ντόνοβαν

«Η θετική πλευρά της ζωής»

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