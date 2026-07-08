Ένας δισεκατομμυριούχος, ο Φιλίπ Λακάς, ο οποίος πάσχει από τετραπληγία μετά από ατύχημα στον αιωροπτερισμό, προσλαμβάνει για βοηθό του τον Ντελ, έναν πρώην κατάδικο που είναι ελεύθερος υπό όρους. Παρότι προέρχονται από τόσο διαφορετικούς κόσμους, ο Φιλίπ και ο Ντελ θα δημιουργήσουν έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ τους, γεφυρώνοντας τις διαφορές τους και πετυχαίνοντας ο ένας να δώσει στον άλλο ένα πάθος για τη ζωή…

Η ταινία είναι βασισμένη στην τεράστια επιτυχία των Ερίκ Τολεντανό και Ολιβιέ Νακάς «Άθικτοι».

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νιλ Μπέργκερ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Κέβιν Χαρτ, Μπράιαν Κράνστον, Νικόλ Κίντμαν, Τέιτ Ντόνοβαν

«Η θετική πλευρά της ζωής»