Η Ρούλα Ρέβη φωτογραφίζει τον Αποστόλη Τότσικα στην παραλία

Χαλαρές στιγμές του ηθοποιού μέσα από τον φακό της συζύγου του

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Celebrities & Gossip Νεα
Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αποστόλη Τότσικα στη Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρούλα Ρέβη δημοσίευσε φωτογραφίες του συζύγου της, Αποστόλη Τότσικα, στην παραλία.
  • Οι φωτογραφίες δείχνουν τον Τότσικα να ποζάρει στην άμμο και να χαλαρώνει με γυαλιά ηλίου.
  • Η Ρέβη και ο Τότσικας είναι μαζί πάνω από 18 χρόνια και παντρεύτηκαν το 2014.
  • Έχουν δίδυμα παιδιά, Άγγελο και Ειρήνη, που είναι 10 ετών.
  • Η Ρέβη συχνά φωτογραφίζει τον σύζυγό της, αποτυπώνοντας τη χημεία τους.

Με φόντο τη θάλασσα, η Ρούλα Ρέβη χάρισε στους διαδικτυακούς φίλους δύο ξεχωριστά στιγμιότυπα με πρωταγωνιστή τον σύζυγό της, Αποστόλη Τότσικα.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε δύο δικές του φωτογραφίες από τον φακό της συζύγου του και μία της συζύγου του από τις καλοκαιρινές στιγμές τους στην παραλία. 

Η Ρούλα Ρέβη φωτογραφίζει τον Αποστόλη Τότσικα στην παραλία

Στη μία, ο Αποστόλης Τότσικας ποζάρει καθισμένος στην άμμο με φόντο τη θάλασσα και το φυσικό τοπίο και στη δεύτερη, χαλαρώνει ξαπλωμένος στην πετσέτα, φορώντας γυαλιά ηλίου. 

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Οι λήψεις ξεχωρίζουν για την αισθητική τους, τα έντονα κοντράστ και τη χαρακτηριστική φωτογραφική ματιά της Ρούλας Ρέβη.

Η Ρούλα Ρέβη φωτογραφίζει τον Αποστόλη Τότσικα στην παραλία

Το αγαπημένο ζευγάρι αποτελεί ένα από τα πιο δεμένα της ελληνικής showbiz. Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας είναι μαζί παραπάνω από 18 χρόνια. Παντρεύτηκαν το 2014 και απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, Άγγελο και Ειρήνη, που είναι σήμερα 10 ετών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρούλα Ρέβη φωτογραφίζει τον σύζυγό της. Αντίθετα, ο Αποστόλης Τότσικας αποτελεί συχνά πηγή έμπνευσης για τον φωτογραφικό της φακό, με τις εικόνες να αποτυπώνουν αυθόρμητες στιγμές και να αναδεικνύουν τη διαχρονική χημεία του ζευγαριού.

 

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ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ
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