Με φόντο τη θάλασσα, η Ρούλα Ρέβη χάρισε στους διαδικτυακούς φίλους δύο ξεχωριστά στιγμιότυπα με πρωταγωνιστή τον σύζυγό της, Αποστόλη Τότσικα.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε δύο δικές του φωτογραφίες από τον φακό της συζύγου του και μία της συζύγου του από τις καλοκαιρινές στιγμές τους στην παραλία.

Στη μία, ο Αποστόλης Τότσικας ποζάρει καθισμένος στην άμμο με φόντο τη θάλασσα και το φυσικό τοπίο και στη δεύτερη, χαλαρώνει ξαπλωμένος στην πετσέτα, φορώντας γυαλιά ηλίου.

Οι λήψεις ξεχωρίζουν για την αισθητική τους, τα έντονα κοντράστ και τη χαρακτηριστική φωτογραφική ματιά της Ρούλας Ρέβη.

Το αγαπημένο ζευγάρι αποτελεί ένα από τα πιο δεμένα της ελληνικής showbiz. Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας είναι μαζί παραπάνω από 18 χρόνια. Παντρεύτηκαν το 2014 και απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, Άγγελο και Ειρήνη, που είναι σήμερα 10 ετών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρούλα Ρέβη φωτογραφίζει τον σύζυγό της. Αντίθετα, ο Αποστόλης Τότσικας αποτελεί συχνά πηγή έμπνευσης για τον φωτογραφικό της φακό, με τις εικόνες να αποτυπώνουν αυθόρμητες στιγμές και να αναδεικνύουν τη διαχρονική χημεία του ζευγαριού.