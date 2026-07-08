Σίσσυ Χρηστίδου: Οι καλοκαιρινές πόζες με μαγιό πάνω σε σκάφος στην Πάτμο

Με navy μπικίνι στο νησί

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Τα καλοκαιρινά πρωινά της Σίσσυς Χρηστίδου στην Πάτμο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάτμο, μοιράζοντας στιγμές χαλάρωσης στα social media.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες με navy μπικίνι και μαύρα γυαλιά ηλίου, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της.
  • Η παρουσιάστρια έχει χάσει βάρος και εκπέμπει αυτοπεποίθηση, κερδίζοντας θετικά σχόλια από τους followers της.
  • Απολαμβάνει βουτιές και βόλτες με σκάφος, δίνοντας προτεραιότητα στην ξεκούραση και τον ποιοτικό χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα.

Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάτμο, γεμίζοντας τις μπαταρίες της και μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.

Χρηστίδου: Εντυπωσιάζει με τη νέα της σιλουέτα στις διακοπές στην Πάτμο

Η αγαπημένη παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από την εξόρμησή της με σκάφος, ποζάροντας με φόντο τα καταγάλανα νερά του νησιού και κλέβοντας τις εντυπώσεις με την άψογη εμφάνισή της.

Σίσσυ Χρηστίδου: Οι καλοκαιρινές πόζες με μαγιό πάνω σε σκάφος στην Πάτμο

Για τη θαλάσσια βόλτα της επέλεξε ένα navy μπικίνι με στράπλες τοπ, το οποίο ανέδειξε τη σιλουέτα της.

Ολοκλήρωσε το beach look με μαύρα γυαλιά ηλίου, διακριτικά χρυσά κοσμήματα σε layering και φυσικά, κυματιστά μαλλιά με wet effect, δημιουργώντας ένα κομψό αλλά ανεπιτήδευτο καλοκαιρινό σύνολο.

Σίσσυ Χρηστίδου: Χαλαρές στιγμές πάνω σε σκάφος

Η Σίσσυ Χρηστίδου δείχνει να απολαμβάνει τη νέα της εικόνα μετά την απώλεια των κιλών που έχει πετύχει το τελευταίο διάστημα.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει επιλέξει να μοιραστεί φωτογραφίες με μαγιό στα social media, εκπέμποντας αυτοπεποίθηση και θετική διάθεση, ενώ οι followers της δεν σταματούν να της χαρίζουν κολακευτικά σχόλια για τη σιλουέτα και το χαμόγελό της.

 

Ανάμεσα σε βουτιές, βόλτες με σκάφος και στιγμές ξεγνοιασιάς, η παρουσιάστρια φαίνεται να απολαμβάνει στο έπακρο το φετινό καλοκαίρι, έχοντας ως προτεραιότητα την ξεκούραση και τον ποιοτικό χρόνο με αγαπημένα της πρόσωπα.

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