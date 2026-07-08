Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάτμο, γεμίζοντας τις μπαταρίες της και μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από την εξόρμησή της με σκάφος, ποζάροντας με φόντο τα καταγάλανα νερά του νησιού και κλέβοντας τις εντυπώσεις με την άψογη εμφάνισή της.

Για τη θαλάσσια βόλτα της επέλεξε ένα navy μπικίνι με στράπλες τοπ, το οποίο ανέδειξε τη σιλουέτα της.

Ολοκλήρωσε το beach look με μαύρα γυαλιά ηλίου, διακριτικά χρυσά κοσμήματα σε layering και φυσικά, κυματιστά μαλλιά με wet effect, δημιουργώντας ένα κομψό αλλά ανεπιτήδευτο καλοκαιρινό σύνολο.

Η Σίσσυ Χρηστίδου δείχνει να απολαμβάνει τη νέα της εικόνα μετά την απώλεια των κιλών που έχει πετύχει το τελευταίο διάστημα.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει επιλέξει να μοιραστεί φωτογραφίες με μαγιό στα social media, εκπέμποντας αυτοπεποίθηση και θετική διάθεση, ενώ οι followers της δεν σταματούν να της χαρίζουν κολακευτικά σχόλια για τη σιλουέτα και το χαμόγελό της.

Ανάμεσα σε βουτιές, βόλτες με σκάφος και στιγμές ξεγνοιασιάς, η παρουσιάστρια φαίνεται να απολαμβάνει στο έπακρο το φετινό καλοκαίρι, έχοντας ως προτεραιότητα την ξεκούραση και τον ποιοτικό χρόνο με αγαπημένα της πρόσωπα.