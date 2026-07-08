Γιατί έχει τόσο κρύο μέσα στα καράβια το καλοκαίρι; Υπάρχει εξήγηση!

Πολλοί επιβάτες ταξιδεύουν στο πλοίο με ζακέτα ή φούτερ το καλοκαίρι

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Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: eurokinissi
Ραφήνα: Γεμάτα τα πλοία το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου / Βίντεο: Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι κεντρικές μονάδες κλιματισμού στα πλοία στέλνουν κρύο αέρα για να διασφαλίσουν τον καλό εξαερισμό και την υγιεινή του χώρου.
  • Η υγρασία στο θαλάσσιο περιβάλλον απαιτεί αφυγραντήρα, και ο κλιματισμός βοηθά στην αποφυγή μούχλας.
  • Οι εσωτερικές θερμοκρασίες στα πλοία κυμαίνονται γύρω στους 20-22°C, αλλά μπορεί να είναι πιο κρύες λόγω της κυκλοφορίας του αέρα.
  • Κατά την επιβίβαση και αποβίβαση, το σύστημα κλιματισμού αυξάνει την απόδοσή του για να διατηρήσει σταθερές συνθήκες.
  • Η ψύξη στο εσωτερικό των πλοίων είναι σημαντική για την υγεία των επιβατών και την κατάσταση του πλοίου.

Μπαίνετε στο πλοίο για να ξεκινήσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές και ενώ έξω επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, μόλις επιβιβαστείτε νιώθετε το κρύο να «τρυπά» τα κόκαλά σας. 

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Ποιοι είναι οι λόγοι που τις περισσότερες φορές ξεκινάμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές με ένα φούτερ στο χέρι;

Εάν έχετε αναρωτηθεί, γιατί έχει τόσο κρύο στους εσωτερικούς κλιματιζόμενους χώρους των πλοίων της γραμμής, ενώ έξω επικρατεί καύσωνας, σας έχουμε την απάντηση!

Επιβιβάζεστε στο πλοίο για να ξεκινήσετε τις καλοκαιρινές διακοπές και ενώ έξω έχει καύσωνα, μέσα νιώθετε το κρύο να «τρυπά» τα κόκαλά σας! Τι συμβαίνει αυτό; / Φωτογραφία: Eurokinissi

Επιβιβάζεστε στο πλοίο για να ξεκινήσετε τις καλοκαιρινές διακοπές και ενώ έξω έχει καύσωνα, μέσα νιώθετε το κρύο να «τρυπά» τα κόκαλά σας! Τι συμβαίνει αυτό; / Φωτογραφία: Eurokinissi

Οι κεντρικές μονάδες κλιματισμού του πλοίου στέλνουν κρύο αέρα με αεραγωγούς σε όλους τους τους χώρους του πλοίου, οπότε αναπόφευκτα κάποια σημεία ακριβώς κάτω από τους αεραγωγούς είναι «ψυγεία». 

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Γιατί επικρατεί τόσο κρύο μέσα στα πλοία το καλοκαίρι;

Η απάντηση έρχεται από τεχνικούς που εξηγούν τους λόγους που συμβαίνει αυτό. Αρχικά, σε έναν κλειστό χώρο με εκατοντάδες επιβάτες, απαιτείται πολύ καλός εξαερισμός του χώρου, διότι εάν δεν υπήρχε συνεχής και ισχυρή ανανέωση του αέρα, το διοξείδιο του άνθρακα από τις αναπνοές μας θα έφτανε σε επικίνδυνα επίπεδα και ο αέρας που θα εισπνέαμε θα γινόταν πολύ σύντομα αποπνικτικός και ανθυγιεινός. Τα συστήματα κλιματισμού στα πλοία, τα οποία ονομάζονται HVAC – Heating, Ventilation, and Air Conditioning, είναι σχεδιασμένα πρώτα για να εξαερίζουν αποδοτικά τους χώρους των καραβιών και έπειτα για την ψύξη. 

Άλλος λόγος είναι η υγρασία που υπάρχει στο θαλάσσιο περιβάλλον, η οποία εάν δεν καταπολεμηθεί από τον αέρα των κλιματιστικών, θα εμφανίσει μούχλα σε όλα τα εσωτερικά σημεία των επιβατικών πλοίων (στους τοίχους, τις μοκέτες, στα καθίσματα κ.λπ.). Ο κλιματισμός, συνεπώς εκτός από την ψύξη του αέρα, λειτουργεί και ως ένας μεγάλος αφυγραντήρας, απομακρύνοντας την υγρασία και διατηρώντας με αυτό τον τρόπο «υγιές» τα εσωτερικά σημεία του καραβιού. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές αισθανόμαστε περισσότερο κρύο, από όσο δείχνει το θερμόμετρο, καθώς ο ξηρότερος αέρας και η συνεχής κυκλοφορία του ενισχύουν την αίσθηση δροσιάς.

Ο κλιματισμός στο εσωτερικό των επιβατικών πλοίων εκτός από την ψύξη του αέρα, λειτουργεί και ως ένας μεγάλος αφυγραντήρας, απομακρύνοντας την υγρασία / Φωτογραφία: Eurokinissi

Ο κλιματισμός στο εσωτερικό των επιβατικών πλοίων εκτός από την ψύξη του αέρα, λειτουργεί και ως ένας μεγάλος αφυγραντήρας, απομακρύνοντας την υγρασία / Φωτογραφία: Eurokinissi

Εδώ, να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι χώροι των επιβατικών πλοίων διατηρούνται περίπου στους 20-22°C, ενώ κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση, όπου μεγάλες ποσότητες ζεστού και υγρού αέρα εισέρχονται στο πλοίο, το σύστημα κλιματισμού αυξάνει την απόδοσή του, ψύχοντας περισσότερο τον αέρα - με σκοπό να διατηρηθούν σταθερές οι εσωτερικές συνθήκες στο καράβι.

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Στη μελέτη του ScienceDirect σημειώνεται ότι «τα συστήματα κλιματισμού είναι σε θέση να διατηρούν σταθερές συνθήκες, ακόμη και όταν το πλοίο λειτουργεί με 100% πληρότητα». Αυτό προβλέπεται και από το διεθνές πρότυπο ISO 7547, το οποίο καθορίζει τις συνθήκες σχεδιασμού για τον κλιματισμό και τον αερισμό των χώρων διαμονής στα πλοία.

Συμπερασματικά, το «πολικό ψύχος» που επικρατεί στο εσωτερικό των καραβιών αφορά πρωτίστως στη δική μας υγεία, και μετέπειτα στην «υγεία» του πλοίου. Οπότε, στο επόμενο ταξίδι σας, πάρτε τη ζακέτα σας μαζί ώστε να απολαύσετε την παραμονή σας στο καράβι με άνεση και καλές διακοπές!

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