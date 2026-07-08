Βελμάρ XPENG: Με νέο κατάστημα στο Μαρούσι

Τα μοντέλα της XPENG και η δυνατότητα test drive

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Βελμάρ XPENG: Με νέο κατάστημα στο Μαρούσι
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Η Βελμάρ καλωσορίζει την XPENG, ανακοινώνοντας την έναρξη λειτουργίας του πρώτου καταστήματος XPENG της Βελμάρ στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 61, στο Μαρούσι. Η Βελμάρ ενισχύει τη στρατηγική της θέση στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου εισάγοντας στην εγχώρια αγορά μια από τις πλέον καινοτόμες μάρκες έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων (Smart EVs) παγκοσμίως.

Στο νέο κατάστημα είναι διαθέσιμα τα πρώτα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας:

· XPENG G6: Το δυναμικό Coupe SUV που ξεχωρίζει για τον μοντέρνο σχεδιασμό, την προηγμένη συνδεσιμότητα και την εξαιρετική αυτονομία.

· XPENG G9: Το premium SUV που προσφέρει κορυφαία άνεση, καινοτόμες τεχνολογίες και ταχύτατη φόρτιση για κάθε διαδρομή.

· XPENG P7+: Ένα εντυπωσιακό fastback sedan που συνδυάζει πολυτέλεια, κομψότητα και μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία οδήγησης.

Το νέο κατάστημα προσφέρει πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διαδικασία πώλησης και δυνατότητα προγραμματισμού δοκιμαστικής οδήγησης (test drive).Παράλληλα, η εταιρεία διασφαλίζει την τεχνική υποστήριξη των κατόχων XPENG μετά την αγορά (After Sales).

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XPENG
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ΒΕΛΜΑΡ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
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