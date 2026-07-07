Lepas: Η LEX Platform προσφέρει ασφάλεια και ευρυχωρία

Τα μοντέλα της Lepas έχουν την κορυφαία θέση μέσα στο Chery Group αναφορικά με την χωροταξική εκμετάλλευση και την αίσθηση premium κινητικότητας.Η ιδιαίτερα εξελιγμένη Intelligent LEX Platform ενσωματώνει τη «χωροταξική νοημοσύνη» στο DNA της, επιτυγχάνοντας το συνδυασμό κορυφαίας ευρυχωρίας με μοναδικά ραφιναρισμένη οδηγική εμπειρία. Το μυστικό της βρίσκεται στην ιδανική αναλογία μεταξύ συνολικού μήκους αμαξώματος και μεταξονίου, κάτι που οδηγεί στη βέλτιστη χωροταξική εκμετάλλευση.



Καθότι το πάτωμα δεν έχει κεντρικό τούνελ μετάδοσης, η αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου είναι μέγιστη, όπως και η συνολική άνεση κατά τις μετακινήσεις. Ακόμα και τρεις ενήλικοι επιβάτες κάθονται χωρίς παραχωρήσεις στο πίσω κάθισμα, ενώ ο χώρος αποσκευών υποστηρίζει άνετα τόσο τις ανάγκες της οικογένειας όσο και οποιασδήποτε δραστηριότητας ή χόμπι.Ακόμα ένα ισχυρό χαρτί της πλατφόρμας Intelligent LEX είναι η συμβατότητα με πολλές επιλογές κινητήρα, κάτι που ισοδυναμεί με υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, οπότε κορυφαίο βαθμό απόδοσης και μέγιστη οικονομία καυσίμου.



Με το σίγουρο και σταθερό πάτημα στο δρόμο που εξασφαλίζουν το χαμηλό κέντρο βάρους και τα φαρδιά μετατρόχια, όλα τα LEPAS προσφέρουν πειστικά καθησυχαστική εμπειρία στον οδηγό και τους επιβάτες. Η ασφάλεια τελεί επίσης σε απόλυτη προτεραιότητα, με τη δομή της πλατφόρμας Intelligent LEX να εγγυάται για την προστασία τόσο των επιβατών όσο και της μπαταρίας. Με δεδομένο ότι ο εξοπλισμός περιλαμβάνει και όλα τα τελευταίας γενιάς συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, οι δοκιμές αξιολόγησης ασφάλειας αναμένεται να βαθμολογηθούν με τη μέγιστη διάκριση των πέντε αστέρων.



Πέρα από τη μηχανολογική αρτιότητα, η LEPAS ξεχωρίζει και για τον συναισθηματικό σχεδιασμό των μοντέλων της μέσω της φιλοσοφίας “Leopard Aesthetics”, μιας σχεδιαστικής γλώσσας που συνδυάζει το δυναμισμό με την κομψότητα: Τα λεπτά, αιχμηρά φώτα ημέρας σε σχήμα V δημιουργούν διαπεραστικό βλέμμα, ενώ η μάσκα θυμίζει κόσμημα και αντανακλά την υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Στο πίσω μέρος, το μεγάλο πλάτος σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή σχηματίζει μινιμαλιστική και ταυτόχρονα εκλεπτυσμένη παρουσία.Με την αρωγή της κορυφαίας τεχνολογίας της, η πλατφόρμα Intelligent LEX είναι ο στυλοβάτης του οράματος της LEPAS για καινοτόμα και premium εμπειρία τόσο για τον οδηγό όσο και τους επιβάτες, μέσα από χαρακτηριστικά όπως η πληθώρα κινητήρων, η κορυφαία ποιότητα και ασφάλεια, αλλά και η ευρύχωρη, πρακτική καμπίνα.

