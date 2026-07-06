Pirelli: O Leclerc έβαψε το Silverstone κόκκινο

Ο Charles Leclerc πήρε τη νίκη στο Βρετανικό Grand Prix, το οποίο ολοκληρώθηκε υπό το καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας. Πίσω από τον οδηγό της Ferrari, ο George Russell και ο Lewis Hamilton τερμάτισαν στη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα. Για τον Leclerc, αυτή είναι η πρώτη του νίκη φέτος, ενώ για τη Scuderia Ferrari αποτελεί τη 250στη του νίκη.

Η αρχική στρατηγική που είχαν σχεδιάσει οι περισσότερες ομάδες ήταν ενός pit stop, αλλά δύο οριοθετήσεις του ρυθμού αγώνα προς το φινάλε ανάγκασαν όλους τους οδηγούς να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον δύο αλλαγές ελαστικών. Ολόκληρο το grid εκκίνησε με τη μέση γόμα πριν περάσει στη σκληρή γόμα.

Οι περισσότεροι από τους πρωτοπόρους επέλεξαν να τοποθετήσουν τη μαλακή γόμα για το τελευταίο stint. Ο Russell, ωστόσο, είχε ήδη αλλάξει από τη σκληρή γόμα στη μέση γόμα κατά τη διάρκεια του δεύτερου pit stop του και, ως εκ τούτου, επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στη θέση του στην πίστα, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με το ελαστικό με τα κίτρινα διακριτικά. Καθώς ο αγώνας τελείωσε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, οι οδηγοί που είχαν επιλέξει τη μαλακή γόμα δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες απόδοσής της. Ο Kimi Antonelli συμπλήρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό γύρων με τη μέση γόμα, καλύπτοντας 35 γύρους με αυτή, ενώ ο Oscar Piastri κατέγραψε το μεγαλύτερο μέρος αγώνα με τη σκληρή γόμα με 34 γύρους. Τον μεγαλύτερο αριθμό γύρων με τη μαλακή γόμα (12) συμπλήρωσε ο Alexander Albon.

Παρά το γεγονός ότι τερμάτισε εκτός των βαθμών, ο Kimi Antonelli διατηρεί την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα οδηγών με 179 βαθμούς. Ο Ιταλός προηγείται από τον teammate του, ο οποίος βρίσκεται τώρα στους 154 βαθμούς, ενώ ο Lewis Hamilton κατέχει την τρίτη θέση με 147 βαθμούς.