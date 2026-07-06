Νατάσα Θεοδωρίδου: Με ποιον δημοσιογράφο βγήκε βόλτα στην Αθήνα

Φωτορεπορτάζ από την έξοδο Θεοδωρίδου- Κατσαρίδη

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Επιμέλεια STAR.GR
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Tι είχε πει η Νατάσα Θεοδωρίδου για τον έρωτα στο Happy Day;

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Την ηλιόλουστη μέρα είπαν να απολαύσουν ο Πάνος Κατσαρίδης και η Νατάσα Θεοδωρίδου και έτσι βγήκαν βόλτα στα μαγαζιά.

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Η τραγουδίστρια πολλών δημοφιλών τραγουδιών, ανάμεσα σ’ αυτά: Κόκκινη Γραμμή, Δε σ΄ αδικώ, Δίχως Λόγο και αφορμή, Ένα σπίτι καίγεται και άλλα πολλά ήταν ντυμένη casual: φορούσε ένα τζιν παντελόνι και μία λευκή μπλούζα.

Nατάσα Θεοδωρίδου και Πάνος Κατσαρίδης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS- DASKALAKIS-POUPOULIDOY

Nατάσα Θεοδωρίδου και Πάνος Κατσαρίδης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS- DASKALAKIS-POUPOULIDOY

Ερωτευμένη η Νατάσα Θεοδωρίδου: «Είναι ύψιστο συναίσθημα»


Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο συνεργάτης του Γιώργου Λιάγκα φορώντας τζιν, αθλητικά και από πάνω μία κόκκινη μπλούζα. 

Νατάσα Θεοδωρίδου: Με ποιον δημοσιογράφο βγήκε βόλτα στην Αθήνα

Nατάσα Θεοδωρίδου και Πάνος Κατσαρίδης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS- DASKALAKIS-POUPOULIDOY
 

Οι δυο τους περπάτησαν πολύ ώρα και δεν έλειψαν και οι αγκαλιές. Νατάσα και Πάνος άλλωστε συνδέονται με μία μακροχρόνια φιλία και πολύ συχνά τους βλέπουμε να κάνουν βόλτες μαζί.

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Ευδιάθετοι στη βόλτα τους ο Πάνος Κατσαρίδης και η Νατάσα Θεοδωρίδου/ φωτογραφία από NDP

Ευδιάθετοι στη βόλτα τους ο Πάνος Κατσαρίδης και η Νατάσα Θεοδωρίδου/ φωτογραφία από NDP

Πρόσφατα οι δυο τους ταξίδεψαν και ως την Κωνσταντινούπολη : Πρόσφατα ταξίδεψαν μαζί στην Κωνσταντινούπολη. Μαζί τους ήταν και ο σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου  Γιάννης Καρυπίδη.


 

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
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