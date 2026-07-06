Την ηλιόλουστη μέρα είπαν να απολαύσουν ο Πάνος Κατσαρίδης και η Νατάσα Θεοδωρίδου και έτσι βγήκαν βόλτα στα μαγαζιά.
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Η τραγουδίστρια πολλών δημοφιλών τραγουδιών, ανάμεσα σ’ αυτά: Κόκκινη Γραμμή, Δε σ΄ αδικώ, Δίχως Λόγο και αφορμή, Ένα σπίτι καίγεται και άλλα πολλά ήταν ντυμένη casual: φορούσε ένα τζιν παντελόνι και μία λευκή μπλούζα.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο συνεργάτης του Γιώργου Λιάγκα φορώντας τζιν, αθλητικά και από πάνω μία κόκκινη μπλούζα.
Οι δυο τους περπάτησαν πολύ ώρα και δεν έλειψαν και οι αγκαλιές. Νατάσα και Πάνος άλλωστε συνδέονται με μία μακροχρόνια φιλία και πολύ συχνά τους βλέπουμε να κάνουν βόλτες μαζί.
Πρόσφατα οι δυο τους ταξίδεψαν και ως την Κωνσταντινούπολη : Πρόσφατα ταξίδεψαν μαζί στην Κωνσταντινούπολη. Μαζί τους ήταν και ο σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου Γιάννης Καρυπίδη.
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