Tι είχε πει η Νατάσα Θεοδωρίδου για τον έρωτα στο Happy Day;

Την ηλιόλουστη μέρα είπαν να απολαύσουν ο Πάνος Κατσαρίδης και η Νατάσα Θεοδωρίδου και έτσι βγήκαν βόλτα στα μαγαζιά.

Η τραγουδίστρια πολλών δημοφιλών τραγουδιών, ανάμεσα σ’ αυτά: Κόκκινη Γραμμή, Δε σ΄ αδικώ, Δίχως Λόγο και αφορμή, Ένα σπίτι καίγεται και άλλα πολλά ήταν ντυμένη casual: φορούσε ένα τζιν παντελόνι και μία λευκή μπλούζα.

Nατάσα Θεοδωρίδου και Πάνος Κατσαρίδης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS- DASKALAKIS-POUPOULIDOY



Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο συνεργάτης του Γιώργου Λιάγκα φορώντας τζιν, αθλητικά και από πάνω μία κόκκινη μπλούζα.

Nατάσα Θεοδωρίδου και Πάνος Κατσαρίδης/ φωτογραφία από NDP, NIKOLAREAS- DASKALAKIS-POUPOULIDOY



Οι δυο τους περπάτησαν πολύ ώρα και δεν έλειψαν και οι αγκαλιές. Νατάσα και Πάνος άλλωστε συνδέονται με μία μακροχρόνια φιλία και πολύ συχνά τους βλέπουμε να κάνουν βόλτες μαζί.

Ευδιάθετοι στη βόλτα τους ο Πάνος Κατσαρίδης και η Νατάσα Θεοδωρίδου/ φωτογραφία από NDP

Πρόσφατα οι δυο τους ταξίδεψαν και ως την Κωνσταντινούπολη : Πρόσφατα ταξίδεψαν μαζί στην Κωνσταντινούπολη. Μαζί τους ήταν και ο σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου Γιάννης Καρυπίδη.



