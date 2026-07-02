Πάνος Κατσαρίδης: Η συγγνώμη στη Δέσποινα Βανδή και όσα είπε για Λιάγκα

Ο Πάνος Κατσαρίδης, λίγο πριν ολοκληρωθεί η φετινή τηλεοπτική σεζόν, προχώρησε σε έναν απολογισμό της χρονιάς, μιλώντας τόσο για την αποχώρησή του από την πρωινή εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα όσο και για πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στην τηλεοπτική επικαιρότητα.

Ανάμεσα στις δηλώσεις που ξεχώρισαν ήταν η δημόσια συγγνώμη που απηύθυνε στη Δέσποινα Βανδή για παλαιότερο σχόλιό του, το οποίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

«Δεν έπρεπε να αποκαλέσω "κυρά μου" τη Δέσποινα Βανδή. Ήταν πολύ λάθος ο χαρακτηρισμός. Θα μπορούσα να πω "πού πας βρε Δέσποινα". Ήταν λάθος, ήταν αγενές», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραδεχόμενος ότι η συγκεκριμένη έκφραση ήταν άστοχη και προσβλητική.

Η τοποθέτησή του σχολιάστηκε στη συνέχεια και από τηλεοπτικό πάνελ, με τις απόψεις να διίστανται σχετικά με το αν η χρονική στιγμή της συγγνώμης έχει σημασία ή αν κάθε δημόσια παραδοχή λάθους είναι καλοδεχούμενη, ανεξάρτητα από το πότε γίνεται.

Αναφερόμενος στη νέα μουσική σύμπραξη της Δέσποινας Βανδή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Πάνος Κατσαρίδης εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, λέγοντας πως πρόκειται για «τη συνεργασία της εικοσαετίας».

«Νομίζω ότι θα γίνει της τρελής. Είναι και οι δύο υπέροχες, αλληλοσυμπληρώνονται ρεπερτοζιακά και θεωρώ ότι θα βρίσκονται στο καλύτερο μαγαζί της Αθήνας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος μίλησε ακόμη για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα, τονίζοντας ότι αποχωρεί με ευγνωμοσύνη.

«Ήταν η τρίτη μου χρονιά στην τηλεόραση και βρέθηκα σε μια εκπομπή-ναυαρχίδα. Το αποχαιρετώ με μεγάλη ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία που μου δόθηκε», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν αντιμετωπίζει την αποχώρησή του ως αδικία.

«Δεν υπάρχει άδικο ή δίκαιο στην τηλεόραση. Είναι θέμα συγκυριών. Δε με υιοθέτησε κανένας. Πήγα για μία σεζόν και εδώ ολοκληρώνεται αυτή η συνεργασία», σχολίασε.

Παράλληλα, διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να βρίσκεται σε συζητήσεις για νέα εκπομπή στο Open, σημειώνοντας πως δεν υπήρξε ποτέ σχετική προσέγγιση.

Ο Πάνος Κατσαρίδης αναφέρθηκε και στην αποχώρηση του Κώστα Τσούρου από τον ΣΚΑΪ, χαρακτηρίζοντάς την «αναμενόμενη», ενώ εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον παρουσιαστή.

Όπως είπε, θεωρεί ότι ο Κώστας Τσούρος δέχθηκε υπερβολική κριτική την περίοδο που προσπαθούσε να εδραιωθεί ως κεντρικός παρουσιαστής, επισημαίνοντας πως είναι άδικο να στοχοποιείται κάποιος όταν βρίσκεται στα πρώτα βήματα μιας νέας επαγγελματικής διαδρομής.

«Όταν κάποιος είναι στο ανέβασμά του και δέχεται συνέχεια πόλεμο και κακεντρέχεια, μπορεί να του κάνει κακό. Δεν πας να χτυπήσεις έναν άνθρωπο που προσπαθεί να ανοίξει τα φτερά του», ανέφερε μεταξύ άλλων.

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