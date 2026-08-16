Vegan μπουγάτσα από το Άγιον Όρος: Εύκολη, ελαφριά και τραγανή

Εξαιρετική επιλογή για νηστεία, και για όσους αποφεύγουν τα ζωικά προϊόντα

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Με τραγανή σφολιάτα, απαλή κρέμα σιμιγδαλιού και το αγαπημένο άρωμα κανέλας και ζάχαρης άχνης, γίνεται εύκολα και με απλά υλικά. Πάμε να δούμε πώς φτιάχνεται η παραδοσιακή μπουγάτσα, χωρίς ζωικά υλικά, στο Άγιο Όρος 

Vegan μπουγάτσα από το Άγιον Όρος: Εύκολη, ελαφριά και τραγανή

Υλικά

  • 4 φλιτζάνια φυτικό γάλα, σόγιας, αμυγδάλου ή ρυζιού
  • 8 κουταλιές της σούπας ψιλό σιμιγδάλι
  • 5-6 κουταλιές της σούπας ζάχαρη
  • 3 κουταλιές της σούπας φυτική μαργαρίνη
  • 1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
  • 1 βανίλια
  • 2 φύλλα νηστίσιμης σφολιάτας
  • Λίγη λιωμένη φυτική μαργαρίνη για το άλειμμα
  • Ζάχαρη άχνη για το σερβίρισμα
  • Κανέλα για το πασπάλισμα

Δυο νηστίσιμες συνταγές από την πλούσια παράδοση του Αγίου Όρους

Vegan μπουγάτσα από το Άγιον Όρος: Εύκολη, ελαφριά και τραγανή

Εκτέλεση

  • Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το φυτικό γάλα, το ψιλό σιμιγδάλι, τη ζάχαρη και τη φυτική μαργαρίνη.
  • Τοποθετούμε την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε συνεχώς, ώστε να μη σβολιάσει το σιμιγδάλι. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι η κρέμα να πήξει και να αποκτήσει λεία και βελούδινη υφή.
  • Μόλις δέσει η κρέμα, αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέτουμε το μπέικιν πάουντερ και τη βανίλια. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε την κρέμα για λίγα λεπτά να πέσει ελαφρώς η θερμοκρασία της.
  • Σε ένα ταψί στρώνουμε το πρώτο φύλλο σφολιάτας, φροντίζοντας να καλύπτει καλά τον πάτο.
  • Απλώνουμε από πάνω ομοιόμορφα την κρέμα σιμιγδαλιού και στη συνέχεια σκεπάζουμε με το δεύτερο φύλλο σφολιάτας.
  • Αλείφουμε την επιφάνεια με λίγη λιωμένη φυτική μαργαρίνη.
  • Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C μέχρι η σφολιάτα να φουσκώσει και να αποκτήσει ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα.
  • Βγάζουμε τη νηστίσιμη μπουγάτσα από τον φούρνο και την αφήνουμε να κρυώσει.
  • Πριν από το σερβίρισμα, την κόβουμε σε κομμάτια και πασπαλίζουμε γενναιόδωρα με ζάχαρη άχνη και κανέλα.
  • Η νηστίσιμη μπουγάτσα είναι έτοιμη: τραγανή εξωτερικά, κρεμώδης στο εσωτερικό και ιδανική για πρωινό, απογευματινό ή ένα γλυκό κέρασμα κατά τη διάρκεια της νηστείας.

Δείτε όλες τις Αγιορείτικες συνταγές στο vimaorthodoxias.gr

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