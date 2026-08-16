Με τραγανή σφολιάτα, απαλή κρέμα σιμιγδαλιού και το αγαπημένο άρωμα κανέλας και ζάχαρης άχνης, γίνεται εύκολα και με απλά υλικά. Πάμε να δούμε πώς φτιάχνεται η παραδοσιακή μπουγάτσα, χωρίς ζωικά υλικά, στο Άγιο Όρος
Υλικά
- 4 φλιτζάνια φυτικό γάλα, σόγιας, αμυγδάλου ή ρυζιού
- 8 κουταλιές της σούπας ψιλό σιμιγδάλι
- 5-6 κουταλιές της σούπας ζάχαρη
- 3 κουταλιές της σούπας φυτική μαργαρίνη
- 1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
- 1 βανίλια
- 2 φύλλα νηστίσιμης σφολιάτας
- Λίγη λιωμένη φυτική μαργαρίνη για το άλειμμα
- Ζάχαρη άχνη για το σερβίρισμα
- Κανέλα για το πασπάλισμα
Δυο νηστίσιμες συνταγές από την πλούσια παράδοση του Αγίου Όρους
Εκτέλεση
- Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το φυτικό γάλα, το ψιλό σιμιγδάλι, τη ζάχαρη και τη φυτική μαργαρίνη.
- Τοποθετούμε την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε συνεχώς, ώστε να μη σβολιάσει το σιμιγδάλι. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι η κρέμα να πήξει και να αποκτήσει λεία και βελούδινη υφή.
- Μόλις δέσει η κρέμα, αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέτουμε το μπέικιν πάουντερ και τη βανίλια. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε την κρέμα για λίγα λεπτά να πέσει ελαφρώς η θερμοκρασία της.
- Σε ένα ταψί στρώνουμε το πρώτο φύλλο σφολιάτας, φροντίζοντας να καλύπτει καλά τον πάτο.
- Απλώνουμε από πάνω ομοιόμορφα την κρέμα σιμιγδαλιού και στη συνέχεια σκεπάζουμε με το δεύτερο φύλλο σφολιάτας.
- Αλείφουμε την επιφάνεια με λίγη λιωμένη φυτική μαργαρίνη.
- Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C μέχρι η σφολιάτα να φουσκώσει και να αποκτήσει ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα.
- Βγάζουμε τη νηστίσιμη μπουγάτσα από τον φούρνο και την αφήνουμε να κρυώσει.
- Πριν από το σερβίρισμα, την κόβουμε σε κομμάτια και πασπαλίζουμε γενναιόδωρα με ζάχαρη άχνη και κανέλα.
- Η νηστίσιμη μπουγάτσα είναι έτοιμη: τραγανή εξωτερικά, κρεμώδης στο εσωτερικό και ιδανική για πρωινό, απογευματινό ή ένα γλυκό κέρασμα κατά τη διάρκεια της νηστείας.
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