Σου αρέσουν τα σιροπιαστά; Δες αυτές τις εκλεπτυσμένες συνταγές

Τα Σαββατοκύριακα που συνήθως δεν εργάζεσαι σου αρέσει να φωνάζεις στο σπίτι σου φίλους σου και να τους κάνεις το τραπέζι;

Αν θέλεις αυτή τη φορά εκτός από κυρίως γεύμα να τους φτιάξεις και γλυκό, μία καλή ιδέα είναι το σιροπιαστό. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε δύο συνταγές που είχε ετοιμάσει ο Γιώργος Ρήγας και μία που είχε φτιάξει ο Χρήστος Μοίρας για τους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star και σας τις παρουσιάζουμε.

Τουλουμπάκια γεμιστά με κρέμα πατισερί

Υλικά της Συνταγής

Για τις τουλούμπες

• 250 ml νερό

• 100 γρ. βούτυρο

• 1 πρέζα αλάτι

• 1 κ.γ. ζάχαρη

• 160 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

• 4 αυγά



Για το σιρόπι

• 500 γρ. ζάχαρη

• 400 ml νερό

• 1 φέτα λεμόνι

Για την κρέμα πατισερί



• 500 ml γάλα

• 120 γρ. ζάχαρη

• 4 κρόκοι αυγών

• 40 γρ. κορν φλάουρ

• 1 κ.γ. υγρή βανίλια

• 30 γρ. βούτυρο

Eκτέλεση της Συνταγής

Σιρόπι 1. Βράζουμε νερό, ζάχαρη και λεμόνι για 5 λεπτά. 2. Αποσύρουμε και αφήνουμε να κρυώσει τελείως. Κρέμα πατισερί 1. Ζεσταίνουμε το γάλα με τη μισή ζάχαρη. 2. Σε μπολ χτυπάμε κρόκους, υπόλοιπη ζάχαρη, κορν φλάουρ και βανίλια. 3. Ρίχνουμε λίγο ζεστό γάλα στο μείγμα, ανακατεύουμε και το επιστρέφουμε στην κατσαρόλα. 4. Βράζουμε σε μέτρια φωτιά ανακατεύοντας μέχρι να πήξει. 5. Αποσύρουμε, προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε. 6. Σκεπάζουμε με μεμβράνη να ακουμπά στην επιφάνεια και αφήνουμε να κρυώσει. Ζύμη για τουλούμπες (σου) 1. Βάζουμε σε κατσαρόλα νερό, βούτυρο, αλάτι και ζάχαρη να βράσουν. 2. Ρίχνουμε το αλεύρι μονομιάς και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μπάλα και να ξεκολλάει. 3. Αποσύρουμε και αφήνουμε 5 λεπτά να πέσει η θερμοκρασία. 4. Προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα, ανακατεύοντας καλά κάθε φορά. Τηγάνισμα 1. Βάζουμε τη ζύμη σε κορνέ με μύτη αστεράκι. 2. Πιέζουμε τουλούμπες σε κρύο λάδι. 3. Τηγανίζουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να ροδίσουν καλά. 4. Τις βγάζουμε και τις ρίχνουμε καυτές στο κρύο σιρόπι. Γέμισμα 1. Βάζουμε την πατισερί σε κορνέ με λεπτή μύτη. 2. Γεμίζουμε τις τουλούμπες από το πλάι ή από κάτω.

Λαχταριστή πορτοκαλόπιτα

Υλικά της Συνταγής

• 1 lt πλήρες γάλα

• 12 φύλλα κρούστας

• 8 κρόκοι αβγών

• 200 γρ. ζάχαρη

• 100 γρ. κορν φλάουρ

• 1 βανίλια

• 8 φύλλα ζελατίνης

• 60 ml φρέσκος χυμός πορτοκαλιού

• Ξύσμα από 4 πορτοκάλια

• 150 γρ. βούτυρο αγελάδας

• 200 γρ. μαρμελάδα πορτοκάλι

Εκτέλεση της Συνταγής

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C με αέρα. Παίρνουμε 4 φύλλα κρούστας κάθε φορά και τα αλείφουμε ενδιάμεσα με λιωμένο βούτυρο, τοποθετώντας τα το ένα πάνω στο άλλο.



Με το τσέρκι κόβουμε δίσκους από την τετράδα των φύλλων. Μεταφέρουμε τους δίσκους σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί, καλύπτουμε με δεύτερο χαρτί και ένα ακόμα ταψί από πάνω για να μη φουσκώσουν. Ψήνουμε για περίπου 15 – 20 λεπτά, μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσαφένια. Αφήνουμε να κρυώσουν τελείως.



Μουλιάζουμε τα φύλλα ζελατίνης σε κρύο νερό για 5 λεπτά. Ζεσταίνουμε σε κατσαρόλα το γάλα με το ξύσμα πορτοκαλιού και τη βανίλια. Σ’ ένα μπολ χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη και το κορν φλάουρ μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε λίγο-λίγο το ζεστό γάλα ανακατεύοντας συνεχώς, και επιστρέφουμε το μείγμα στην κατσαρόλα. Ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να πήξει η κρέμα. Την αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τα στραγγισμένα φύλλα ζελατίνης και ανακατεύουμε να διαλυθούν. Τέλος, προσθέτουμε τον φρέσκο χυμό πορτοκαλιού. Σκεπάζουμε την κρέμα με μεμβράνη που ακουμπά στην επιφάνειά της και την αφήνουμε να κρυώσει πλήρως.

Ζελέ μαρμελάδας (κρύο)

Τοποθετούμε τη μαρμελάδα πορτοκαλιού σε μπολ και προσθέτουμε 2 – 3 κουταλιές της σούπας νερό. Χτυπάμε καλά με φουέ (σύρμα) μέχρι να γίνει λεία, απαλή και πιο ρευστή. Δεν απαιτείται βράσιμο.

Στήσιμο

Σε κάθε πιάτο σερβιρίσματος τοποθετούμε έναν τραγανό δίσκο φύλλου κρούστας. Με κορνέ κάνουμε μικρές ντοτς από την κρέμα πατισερί γύρω γύρω. Στη μέση προσθέτουμε μία δόση από το ζελέ μαρμελάδας πορτοκαλιού. Καλύπτουμε με δεύτερο δίσκο φύλλου. Πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη ή ξύσμα πορτοκαλιού.

Μπακλάβάς με φυστίκια Αιγίνης

Υλικά της Συνταγής



• 500 γρ. φύλλο κρούστας

• 250 γρ. βούτυρο αγελαδινό

• 300 γρ. φιστίκια Αιγίνης

• 100 γρ. αμύγδαλα (προαιρετικά)

• 2 κ.σ. ζάχαρη

• ½ κ.γ. κανέλα



Για το σιρόπι



• 500 γρ. ζάχαρη

• 300 ml νερό

• 150 γρ. μέλι

• 1 γαρύφαλλο

Εκτέλεση της Συνταγής

Βουτυρώνουμε το ταψί και ξεκινάμε στρώνοντας ένα φύλλο κρούστας, το οποίο βουτυρώνουμε καλά. Συνεχίζουμε με τα μισά φύλλα, βουτυρώνοντας κάθε στρώση. Ανακατεύουμε τα φιστίκια, τα αμύγδαλα, τη ζάχαρη και την κανέλα και απλώνουμε το μείγμα σε μια στρώση. Σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα, βουτυρώνοντας κάθε ένα. Χαράζουμε σε κομμάτια, ρίχνουμε το υπόλοιπο βούτυρο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για 60 - 70 λεπτά, μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα. Ετοιμάζουμε το σιρόπι βράζοντας τη ζάχαρη, το νερό και το γαρύφαλλο για 5 λεπτά. Αφαιρούμε το γαρύφαλλο, προσθέτουμε το μέλι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το καυτό σιρόπι στον κρύο μπακλαβά και αφήνουμε να το απορροφήσει.

