Σου αρέσουν τα σιροπιαστά; Δες αυτές τις εκλεπτυσμένες συνταγές

Ο Γιώργος Ρήγας πήγε τα σιροπιαστά….ένα βήμα παρακάτω

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.01.26 , 15:05 Lingo: Το πιο ανατρεπτικό κι αγαπημένο παιχνίδι λέξεων έρχεται στο Star!
18.01.26 , 14:56 Ταΰγετος: Επιχείρηση διάσωσης οχτώ ορειβατών σε υψόμετρο 2.000 μέτρων
18.01.26 , 14:51 Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
18.01.26 , 13:58 MasterChef 10: Πρεμιέρα απόψε στο Star - Επετειακός κύκλος με ανατροπές
18.01.26 , 13:35 Στα λευκά τα ορεινά της χώρας – Χιόνια σε Πήλιο, Τρίκαλα, Φθιώτιδα
18.01.26 , 13:00 Καρναβάλι της Πάτρας 2026: Επίσημη έναρξη με χορό και μουσική
18.01.26 , 12:49 Κ. Μητσοτάκης: «Στόχος μας δεν είναι οι αποσπασματικές λύσεις»
18.01.26 , 12:03 Εξαφάνιση Λόρα: Στη Γερμανία στρέφονται οι έρευνες
18.01.26 , 11:36 Σου αρέσουν τα σιροπιαστά; Δες αυτές τις εκλεπτυσμένες συνταγές
18.01.26 , 10:53 Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα, Κυριακή, τα καταστήματα
18.01.26 , 10:05 Δολοφονία Αγρίνιο: «Με σημάδευε μέσα από το αυτοκίνητο και φοβήθηκα»
18.01.26 , 09:16 Καιρός: Τσουχτερό κρύο για αρκετές μέρες – Χιόνια και στην Αττική
18.01.26 , 09:05 Opel SUV: Ολοκληρωμένη γκάμα και με προνομιακές τιμές
18.01.26 , 09:03 Άγιος Αθανάσιος: Σύμβολο της Ορθοδοξίας και προστάτης των πεζών
18.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Ιανουαρίου
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
Παραίτηση με αιχμές από «Καλημέρα Είπαμε;» - «Κάποια αντίο επιβάλλονται»
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Εξαφάνιση Λόρα: Στη Γερμανία στρέφονται οι έρευνες
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Πρώτη Δημοσίευση: 16.01.26, 16:36
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα Σαββατοκύριακα που συνήθως δεν εργάζεσαι σου αρέσει να φωνάζεις στο σπίτι σου φίλους σου και να τους κάνεις το τραπέζι;  

Αν θέλεις αυτή τη φορά εκτός από κυρίως γεύμα να τους φτιάξεις και γλυκό, μία καλή ιδέα είναι το σιροπιαστό. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε δύο συνταγές που είχε ετοιμάσει ο Γιώργος Ρήγας και μία που είχε φτιάξει ο Χρήστος Μοίρας  για τους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star και σας τις παρουσιάζουμε.

Σου αρέσουν τα σιροπιαστά; Δες αυτές τις εκλεπτυσμένες συνταγές

Τουλουμπάκια γεμιστά με κρέμα πατισερί

Υλικά της Συνταγής 

Για τις τουλούμπες

• 250 ml νερό
• 100 γρ. βούτυρο
• 1 πρέζα αλάτι
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• 160 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
 • 4 αυγά
 
Για το σιρόπι

• 500 γρ. ζάχαρη
 • 400 ml νερό
• 1 φέτα λεμόνι
Για την κρέμα πατισερί


• 500 ml γάλα
• 120 γρ. ζάχαρη
• 4 κρόκοι αυγών
• 40 γρ. κορν φλάουρ
• 1 κ.γ. υγρή βανίλια
• 30 γρ. βούτυρο

Σου αρέσουν τα σιροπιαστά; Δες αυτές τις εκλεπτυσμένες συνταγές

Eκτέλεση της Συνταγής 

Σιρόπι 1. Βράζουμε νερό, ζάχαρη και λεμόνι για 5 λεπτά. 2. Αποσύρουμε και αφήνουμε να κρυώσει τελείως. Κρέμα πατισερί 1. Ζεσταίνουμε το γάλα με τη μισή ζάχαρη. 2. Σε μπολ χτυπάμε κρόκους, υπόλοιπη ζάχαρη, κορν φλάουρ και βανίλια. 3. Ρίχνουμε λίγο ζεστό γάλα στο μείγμα, ανακατεύουμε και το επιστρέφουμε στην κατσαρόλα. 4. Βράζουμε σε μέτρια φωτιά ανακατεύοντας μέχρι να πήξει. 5. Αποσύρουμε, προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε. 6. Σκεπάζουμε με μεμβράνη να ακουμπά στην επιφάνεια και αφήνουμε να κρυώσει.  Ζύμη για τουλούμπες (σου) 1. Βάζουμε σε κατσαρόλα νερό, βούτυρο, αλάτι και ζάχαρη να βράσουν. 2. Ρίχνουμε το αλεύρι μονομιάς και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μπάλα και να ξεκολλάει. 3. Αποσύρουμε και αφήνουμε 5 λεπτά να πέσει η θερμοκρασία. 4. Προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα, ανακατεύοντας καλά κάθε φορά.   Τηγάνισμα 1. Βάζουμε τη ζύμη σε κορνέ με μύτη αστεράκι. 2. Πιέζουμε τουλούμπες σε κρύο λάδι. 3. Τηγανίζουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να ροδίσουν καλά. 4. Τις βγάζουμε και τις ρίχνουμε καυτές στο κρύο σιρόπι.  Γέμισμα 1. Βάζουμε την πατισερί σε κορνέ με λεπτή μύτη. 2. Γεμίζουμε τις τουλούμπες από το πλάι ή από κάτω.

 

Λαχταριστή πορτοκαλόπιτα

Υλικά της Συνταγής 

  •    1 lt πλήρες γάλα 
    •    12 φύλλα κρούστας 
    •    8 κρόκοι αβγών 
    •    200 γρ. ζάχαρη
    •    100 γρ. κορν φλάουρ
    •    1 βανίλια 
    •    8 φύλλα ζελατίνης
    •    60 ml φρέσκος χυμός πορτοκαλιού
    •    Ξύσμα από 4 πορτοκάλια 
    •    150 γρ. βούτυρο αγελάδας
    •    200 γρ. μαρμελάδα πορτοκάλι

Εκτέλεση της Συνταγής

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C με αέρα. Παίρνουμε 4 φύλλα κρούστας κάθε φορά και τα αλείφουμε ενδιάμεσα με λιωμένο βούτυρο, τοποθετώντας τα το ένα πάνω στο άλλο. 


Με το τσέρκι κόβουμε δίσκους από την τετράδα των φύλλων. Μεταφέρουμε τους δίσκους σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί, καλύπτουμε με δεύτερο χαρτί και ένα ακόμα ταψί από πάνω για να μη φουσκώσουν. Ψήνουμε για περίπου 15 – 20 λεπτά, μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσαφένια. Αφήνουμε να κρυώσουν τελείως.


Μουλιάζουμε τα φύλλα ζελατίνης σε κρύο νερό για 5 λεπτά. Ζεσταίνουμε σε κατσαρόλα το γάλα με το ξύσμα πορτοκαλιού και τη βανίλια. Σ’ ένα μπολ χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη και το κορν φλάουρ μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε λίγο-λίγο το ζεστό γάλα ανακατεύοντας συνεχώς, και επιστρέφουμε το μείγμα στην κατσαρόλα. Ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να πήξει η κρέμα. Την αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τα στραγγισμένα φύλλα ζελατίνης και ανακατεύουμε να διαλυθούν. Τέλος, προσθέτουμε τον φρέσκο χυμό πορτοκαλιού. Σκεπάζουμε την κρέμα με μεμβράνη που ακουμπά στην επιφάνειά της και την αφήνουμε να κρυώσει πλήρως.

Ζελέ μαρμελάδας (κρύο)

Τοποθετούμε τη μαρμελάδα πορτοκαλιού σε μπολ και προσθέτουμε 2 – 3 κουταλιές της σούπας νερό. Χτυπάμε καλά με φουέ (σύρμα) μέχρι να γίνει λεία, απαλή και πιο ρευστή. Δεν απαιτείται βράσιμο.

Στήσιμο

Σε κάθε πιάτο σερβιρίσματος τοποθετούμε έναν τραγανό δίσκο φύλλου κρούστας. Με κορνέ κάνουμε μικρές ντοτς από την κρέμα πατισερί γύρω γύρω. Στη μέση προσθέτουμε μία δόση από το ζελέ μαρμελάδας πορτοκαλιού. Καλύπτουμε με δεύτερο δίσκο φύλλου. Πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη ή ξύσμα πορτοκαλιού.

 

Σου αρέσουν τα σιροπιαστά; Δες αυτές τις εκλεπτυσμένες συνταγές

Μπακλάβάς με φυστίκια Αιγίνης 

Υλικά της Συνταγής 


    •    500 γρ. φύλλο κρούστας
    •    250 γρ. βούτυρο αγελαδινό
    •    300 γρ. φιστίκια Αιγίνης
    •    100 γρ. αμύγδαλα (προαιρετικά)
    •    2 κ.σ. ζάχαρη
    •    ½ κ.γ. κανέλα


Για το σιρόπι


    •    500 γρ. ζάχαρη
    •    300 ml νερό
    •    150 γρ. μέλι
    •    1 γαρύφαλλο

Εκτέλεση της Συνταγής

Βουτυρώνουμε το ταψί και ξεκινάμε στρώνοντας ένα φύλλο κρούστας, το οποίο βουτυρώνουμε καλά. Συνεχίζουμε με τα μισά φύλλα, βουτυρώνοντας κάθε στρώση.  Ανακατεύουμε τα φιστίκια, τα αμύγδαλα, τη ζάχαρη και την κανέλα και απλώνουμε το μείγμα σε μια στρώση. Σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα, βουτυρώνοντας κάθε ένα.  Χαράζουμε σε κομμάτια, ρίχνουμε το υπόλοιπο βούτυρο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για 60 - 70 λεπτά, μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα. Ετοιμάζουμε το σιρόπι βράζοντας τη ζάχαρη, το νερό και το γαρύφαλλο για 5 λεπτά. Αφαιρούμε το γαρύφαλλο, προσθέτουμε το μέλι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το καυτό σιρόπι στον κρύο μπακλαβά και αφήνουμε να το απορροφήσει.

Δείτε το Breakfast@Star 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top