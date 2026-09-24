To κοτόπουλο είναι ένα υλικό που χρησιμοποιούμε καθημερινά, και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί

Ένα ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας, έθιξε ο σεφ Χρήστος Μοίρας, στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. Ο γνωστός μάγειρας ετοιμαζόταν να δείξει μία συνταγή με βάση το κοτόπουλο και έδωσε ορισμένες πολύ χρήσιμες οδηγίες για ένα υλικό που χρησιμοποιούμε καθημερινά στα σπίτια μας, αλλά κρύβει αρκετούς κινδύνους, λόγω του βακτηρίου της σαλμονέλας.

Ο Μοίρας τόνισε ότι το κοτόπουλο πρέπει αρχικά να μπαίνει σε βραστό νερό, να «ζεματίζεται», όπως είπε χαρακτηριστικά, και στη συνέχεια να ψήνεται σε δυνατή φωτιά, ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση να καταναλωθεί ωμό ή έστω ελλιπώς ψημένο.

Δείτε αναλυτικά τι πρέπει να κάνετε για να μην κινδυνέψετε από σαλμονέλα, στο βίντεο

Τι είναι όμως η σαλμονέλα, και τι κίνδυνοι υπάρχουν;

Η σαλμονέλα είναι ένα επικίνδυνο βακτήριο που συχνά βρίσκεται στο ωμό κοτόπουλο και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή τροφική δηλητηρίαση

Είναι ορατή η σαλμονέλα με το μάτι;

Όχι με το μάτι: Το κοτόπουλο που έχει σαλμονέλα δεν φαίνεται διαφορετικό, δεν μυρίζει άσχημα και δεν έχει αλλοιωμένη όψη.

Δεν μπορείτε να καταλάβετε αν είναι μολυσμένο κοιτάζοντάς το.

Πρέπει πάντα να το χειρίζεστε με προσοχή.

Γιατί ΔΕΝ πρέπει να πλένετε το ωμό κοτόπουλο

Διασπορά μικροβίων:

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, όταν πλένετε το ωμό κοτόπουλο στη βρύση, τα σταγονίδια του νερού εκτοξεύονται και μεταφέρουν βακτήρια στον νεροχύτη, στους πάγκους, στα πιάτα και στα χέρια σας.

Το μαγείρεμα σε υψηλή θερμοκρασία είναι ο μόνος τρόπος να σκοτωθεί το βακτήριο, όχι το πλύσιμο.

Κανόνες ασφαλείας για την πρόληψη