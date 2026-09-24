Κοτόπουλο: Τι μπορούμε να κάνουμε για να μη μείνει άψητο

Δείτε τα μυστικά για να αποφύγετε τον κίνδυνο της σαλμονέλας στην κουζίνα

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Πηγή: Φωτογραφίες pexels
To κοτόπουλο είναι ένα υλικό που χρησιμοποιούμε καθημερινά, και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί

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Ένα ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας, έθιξε ο σεφ Χρήστος Μοίρας, στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. Ο γνωστός μάγειρας ετοιμαζόταν να δείξει μία συνταγή με βάση το κοτόπουλο και έδωσε ορισμένες πολύ χρήσιμες οδηγίες για ένα υλικό που χρησιμοποιούμε καθημερινά στα σπίτια μας, αλλά κρύβει αρκετούς κινδύνους, λόγω του βακτηρίου της σαλμονέλας

Εύκολη και γρήγορη συνταγή για λεμονάτο κοτόπουλο στο τηγάνι

Ο Μοίρας τόνισε ότι το κοτόπουλο πρέπει αρχικά να μπαίνει σε βραστό νερό, να «ζεματίζεται», όπως είπε χαρακτηριστικά, και στη συνέχεια να ψήνεται σε δυνατή φωτιά, ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση να καταναλωθεί ωμό ή έστω ελλιπώς ψημένο.

Δείτε αναλυτικά τι πρέπει να κάνετε για να μην κινδυνέψετε από σαλμονέλα, στο βίντεο 

Κοτόπουλο: Τι μπορούμε να κάνουμε για να μη μείνει άψητο

Τι είναι όμως η σαλμονέλα, και τι κίνδυνοι υπάρχουν;

  • Η σαλμονέλα είναι ένα επικίνδυνο βακτήριο που συχνά βρίσκεται στο ωμό κοτόπουλο και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή τροφική δηλητηρίαση

Είναι ορατή η σαλμονέλα με το μάτι;

  • Όχι με το μάτι: Το κοτόπουλο που έχει σαλμονέλα δεν φαίνεται διαφορετικό, δεν μυρίζει άσχημα και δεν έχει αλλοιωμένη όψη.
  • Δεν μπορείτε να καταλάβετε αν είναι μολυσμένο κοιτάζοντάς το.
  • Πρέπει πάντα να το χειρίζεστε με προσοχή.

Κοτόπουλο: Τι μπορούμε να κάνουμε για να μη μείνει άψητο

Γιατί ΔΕΝ πρέπει να πλένετε το ωμό κοτόπουλο

Διασπορά μικροβίων:

  • Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, όταν πλένετε το ωμό κοτόπουλο στη βρύση, τα σταγονίδια του νερού εκτοξεύονται και μεταφέρουν βακτήρια στον νεροχύτη, στους πάγκους, στα πιάτα και στα χέρια σας.
  • Το μαγείρεμα σε υψηλή θερμοκρασία είναι ο μόνος τρόπος να σκοτωθεί το βακτήριο, όχι το πλύσιμο.

Κοτόπουλο: Τι μπορούμε να κάνουμε για να μη μείνει άψητο

Κανόνες ασφαλείας για την πρόληψη

  • Σωστό μαγείρεμα: Μαγειρέψτε το κοτόπουλο πολύ καλά σε εσωτερική θερμοκρασία τουλάχιστον 74°C, ώστε να μην είναι ροζ στο εσωτερικό.
  • Χωριστές επιφάνειες: Χρησιμοποιήστε διαφορετική ξύλινη ή πλαστική επιφάνεια κοπής για το κοτόπουλο και άλλη για τα λαχανικά ή τα έτοιμα φαγητά.
  • Καθαριότητα: Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας, τα μαχαίρια και τις επιφάνειες με ζεστό νερό και σαπούνι αμέσως αν ακουμπήσετε ωμό κοτόπουλο.
  • Σωστή αποθήκευση: Βάλτε το ωμό κοτόπουλο στο ψυγείο αμέσως, σε κλειστό δοχείο στο κάτω ράφι, ώστε να μη στάζουν υγρά σε άλλα τρόφιμα.
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