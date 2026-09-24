Μαζωνάκης: Έρευνα στο σπίτι του υπνοθεραπευτή & κατάσχεση κινητού

Τα SMS που εξετάζονται - Καταθέτει νοσηλεύτρια που ήταν στην πλασμαφαίρεση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εστιάζει σε μηνύματα μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της κατηγορούμενης γιατρού.
  • Η αστυνομία έχει ζητήσει έρευνα στο σπίτι του υπνοθεραπευτή και κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου.
  • Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να αντάλλαξε μηνύματα με τη γιατρό σχετικά με την κατάσταση του Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
  • Νέα μάρτυρας, νοσηλεύτρια, αναμένεται να καταθέσει, επιβεβαιώνοντας ότι ο τραγουδιστής δεν ήταν σε καλή κατάσταση.
  • Η νοσηλεύτρια ανέφερε ότι χτύπησε συναγερμός στο μηχάνημα και η γιατρός δεν αντέδρασε.

Στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται πλέον τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε ο υπνοθεραπευτής με την κατηγορούμενη γιατρό. 

Οι επώνυμοι που πήγαιναν κρυφά τα βράδια στο ιατρείο στο Κολωνάκι

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, οι αστυνομικοί έχουν ζητήσει να ερευνηθεί το σπίτι του υπνοθεραπευτή και να κατασχεθεί το κινητό του τηλέφωνο, καθώς θεωρούν ότι ενδέχεται να περιέχει στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Δεν υπάρχει παθολογοανατόμος για να κάνει τις ιστολογικές

Παρόμοιο αίτημα έχει διατυπωθεί και για τα κινητά των εργαζομένων του ιατρείου, οι οποίοι έχουν καταθέσει ως μάρτυρες. 

Θάνατος Μαζωνάκη: «Σε πήρα στον λαιμό μου» – Τα SMS που εξετάζουν οι Αρχές 

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν ο υπνοθεραπευτής και η 56χρονη γιατρός, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να έστειλε μήνυμα στη γιατρό, επισημαίνοντας ότι ο τραγουδιστής δεν ήταν καλά, είχε παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και είχε παραληφθεί από το ΕΚΑΒ. 

Παράλληλα, φέρεται να ρώτησε ποιος θα τον συνοδεύσει στο νοσοκομείο και να επέμενε ότι θα έπρεπε να πάει τουλάχιστον κάποιος μαζί του. 

Όταν δεν έλαβε απάντηση, φέρεται να επανήλθε με νέο μήνυμα. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ακολούθησε το SMS «Σε πήρα στον λαιμό μου», που φέρεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής.

Γιώργος Μαζωνάκης: Καταθέτει νοσηλεύτρια που ήταν παρούσα στην πλασμαφαίρεση 

Την ίδια ώρα, νέα μάρτυρας αναμένεται να καταθέσει για πρώτη φορά στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 53χρονη νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή και συγκεκριμένα στον χώρο όπου γινόταν η επίμαχη θεραπεία. 

Η νοσηλεύτρια δεν είχε δώσει μέχρι σήμερα κατάθεση στις Αρχές. Φέρεται, ωστόσο, να είχε εκμυστηρευτεί σε πρόσωπα του περιβάλλοντός της ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ότι κάποια στιγμή χτύπησε συναγερμός στο μηχάνημα. 

«Εδώ χτυπάει αλάρμ, πρέπει να σταματήσουμε», φέρεται να είχε πει στη γιατρό, με εκείνη να της απαντά ότι εκείνη είναι η γιατρός και γνωρίζει.

Υπόθεση Μαζωνάκη:«Οι εργαζόμενες να πουν την αλήθεια, γιατί θα βρεθούν κατηγορούμενες» 

Στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων αναφέρθηκε ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οποίος μίλησε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star. 

Όπως είπε, αναμένει να δει αν οι εργαζόμενες θα επιμείνουν στις προανακριτικές καταθέσεις τους ή αν θα δώσουν νέα στοιχεία στην ανακρίτρια. 

«Περιμένω να δω την άρση του απορρήτου και περιμένω να δω και ανακριτικά τι θα καταθέσουν οι εργαζόμενες. Αν θα επιμείνουν, δηλαδή, στα ψέματα που κατέθεσαν προανακριτικά ή θα ανοίξουν το στόμα τους και θα πουν την αλήθεια. Ευελπιστώ και ότι η τέταρτη που δεν έχει δώσει προανακριτική κατάθεση εργαζόμενη, θα πει και αυτή την αλήθεια», σχολίασε χαρακτηρικά και συνέχισε:  

«Η έκκλησή μου είναι να πω την αλήθεια, γιατί αν δεν πουν την αλήθεια θα βρεθούν κατηγορούμενες και όχι μόνο για μένα, όχι μόνο για ένα αδίκημα». 

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κ. Λυκούδης ανέφερε ότι έχει διοριστεί επιπλέον τεχνικός σύμβουλος, ώστε να συνδράμει στις εξετάσεις που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της οικογένειας. 

«Αυτό που με ενδιαφέρει από τις τοξικολογικές εξετάσεις είναι να δω ποιες ουσίες χορηγήθηκαν στον Γιώργο, αν χορηγήθηκαν», ανέφερε. 

Μαζωνάκης: Έρευνα στο σπίτι του υπνοθεραπευτή & κατάσχεση κινητού

Όσα είπε ο Χαράλαμπος Λυκούδης στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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