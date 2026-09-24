Σε μια εξοργιστική αποκάλυψη προχώρησε σήμερα η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», σχετικά με τις ιστολογικές εξετάσεις που θα γίνουν στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη και αναμένεται να ρίξουν άπλετο φως στο αίτια του θανάτου του.

Όπως αποκάλυψε η Ρούλα Κουσκουρή, το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αναθέσει στο Α΄Εργαστήριο της Παθολογοανατομικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών την εξέταση της καρδιάς του τραγουδιστή, ώστε να διαπιστωθεί σε τι κατάσταση βρισκόταν και αν τη μοιραία μέρα στο ιατρείο στο Κολωνάκι υπέστη έμφραγμα.

Ωστόσο, υπάρχει μια λεπτομέρεια που ανατρέπει τα δεδομένα και σηματοδοτεί πιθανές καθυστερήσεις στην εξέλιξη των ερευνών. Σύμφωνα με τη Ρούλα Κουσκουρή, δεν υπάρχει παθολογοανατόμος για να πραγματοποιήσει τις ιστολογικές εξετάσεις, καθώς η σύμβαση του προηγούμενου έληξε. Μάλιστα ο νέος παθολογοανατόμος θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2027.

Σαν να μην έφτανε αυτό, στην αναμονή βρίσκονται δεκάδες οικογένειες που περιμένουν απαντήσεις για τα αίτια θανάτου των δικών τους ανθρώπων από το 2024, αφού ο προηγούμενος παθολογοανατόμος λόγω του φόρτου εργασίας είχε ασχοληθεί με προγενέστερες υποθέσεις.

Όπως εξήγησε η Ρούλα Κουσκουρή, εκτός από το γεγονός ότι δεν υπάρχει καν παθολογοανατόμος, θα πρέπει ο επιστήμονας που θα αναλάβει να είναι εξειδικευμένος στην καρδιά για να μπορέσει να δώσει τις απαντήσεις στα βασανιστικά ερωτήματα της οικογένειας Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές της πληροφορίες, ο άνθρωπος που θα αναλάβει από τον Ιανουάριο είναι ο κ. Ευτυχιάδης, ο οποίος ήταν το τρίτο πρόσωπο που είχε υπογράψει ότι οι θάνατοι των τριών παιδιών από την Πάτρα, της Μαλένας, της Ίριδας και της Τζωρτζίνας ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα νεότερο για το αν θα υπάρξει επίσπευση του διορισμού του παθολογοανατόμου στο Α΄ Εργαστήριο της Παθολογοανατομικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεν αποκλείεται όμως μετά από τις αποκαλύψεις να υπάρχουν εξελίξεις και σε αυτό το ζήτημα.

Θάνατος Μαζωνάκη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από τον ΙΣΑ

Σήμερα το πρωί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ΙΣΑ διαψεύδει κατηγορηματικά ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για τη λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο εν λόγω ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι οι εμπλεκόμενοι γιατροί εξαπάτησαν τον Σύλλογο δηλώνοντας ψευδώς άλλο είδος εξοπλισμού (όπως μηχάνημα οζονοθεραπείας). Παράλληλα έχει κινηθεί η διαδικασία για αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο και αναστολή αδειών.

