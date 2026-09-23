Σοβαρό περιστατικό με δύο διαδοχικές επιθέσεις σε γυναίκες σημειώθηκε στο Μαρούσι, με έναν 22χρονο, πανελλήνιο πρωταθλητή του kick boxing, να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη. Οι δύο γυναίκες περιέγραψαν τις στιγμές που έζησαν, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές τα περιστατικά σημειώθηκαν με διαφορά περίπου μίας ώρας.

Η πρώτη επίθεση φέρεται να έγινε στη λεωφόρο Κηφισίας, όταν μια νεαρή γυναίκα κατευθυνόταν προς το υπόγειο πάρκινγκ της εταιρείας όπου εργάζεται. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 22χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε από πίσω, αρπάζοντάς την από τον λαιμό. Στη συνέχεια, φέρεται να την έριξε στο έδαφος και να τη χτύπησε, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να χρειαστεί μεταφορά σε νοσοκομείο.

Η ίδια, μιλώντας για την περιπέτειά της, ανέφερε ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες. Αυτόπτες μάρτυρες προσπάθησαν να σταματήσουν τον άνδρα, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον κρατήσουν στο σημείο.

Μαρούσι: Η δεύτερη γυναίκα και η αρπαγή του αυτοκινήτου

Λίγο αργότερα, στο Πολύδροσο Αμαρουσίου, μια 55χρονη φέρεται να δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης άνοιξε την πόρτα του οδηγού, την έβγαλε με τη βία από το όχημα και στη συνέχεια έφυγε παίρνοντας το αυτοκίνητό της. Η γυναίκα τραυματίστηκε στον αγκώνα και στα γόνατα, ενώ ανέφερε ότι εξακολουθεί να αισθάνεται πόνο στη μέση.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο στην Αγία Παρασκευή. Ο 22χρονος επέστρεψε στο σπίτι του, ενώ την επόμενη ημέρα ο πατέρας του ενημέρωσε τις Αρχές, υποδεικνύοντας τον γιο του ως το πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στις επιθέσεις.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη και, μετά την απολογία του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.