Ομηρία στη Νίκαια: Πώς η 44χρονη άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς

Ειδικός διαπραγματευτής κατάφερε σταδιακά να ηρεμήσει τον 49χρονο

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Νίκαια: Συνελήφθη ο σύζυγος, μεταφέρθηκε ασφαλής η 44χρονη / ERT

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 23/9 στη Νίκαια, όταν οι Αρχές ενημερώθηκαν για σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέους. Ένας 49χρονος φέρεται να κρατούσε μέσα στο σπίτι την 44χρονη σύζυγό του, ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι την απειλούσε και ότι ήταν οπλισμένος.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ξεκίνησε ύστερα από τηλεφώνημα φίλης της γυναίκας στην Άμεση Δράση. Φίλη της είχε λάβει μήνυμα από την 44χρονη και της είχε μεταφέρει ότι φοβόταν για τη ζωή της.

Λήξη συναγερμού στη Νίκαια:Η αστυνομία μπήκε στο σπίτι- Συνελήφθη ο δράστης

Ομηρία στη Νίκαια: Πώς η 44χρονη άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Όταν έφτασαν στην πολυκατοικία, η γυναίκα κατάφερε να εμφανιστεί για λίγο στην είσοδο. Με διακριτικές κινήσεις προσπάθησε να ενημερώσει τους αστυνομικούς ότι βρισκόταν υπό απειλή και ότι ο σύζυγός της φέρεται να είχε όπλο ή χειροβομβίδα.

Ομηρία στη Νίκαια: Η διαπραγμάτευση που οδήγησε στην επέμβαση

Με δεδομένη την κατάσταση, στο σημείο κλήθηκαν ενισχύσεις, μεταξύ των οποίων άνδρες της ΟΠΚΕ, ενώ ενεργοποιήθηκε και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. Η επιχείρηση εξελίχθηκε με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς προτεραιότητα ήταν η ασφαλής απομάκρυνση της γυναίκας και η αποφυγή μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης.

Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, ο ειδικός διαπραγματευτής κατάφερε σταδιακά να ηρεμήσει τον 49χρονο και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης.

Ομηρία στη Νίκαια: Πώς η 44χρονη άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς

Τότε η 44χρονη βρήκε την ευκαιρία και άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς. Οι δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα εισήλθαν άμεσα στο διαμέρισμα και απομάκρυναν τη γυναίκα από τον χώρο, ενώ παράλληλα προχώρησαν στη σύλληψη του 49χρονου.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση από την πλευρά του άνδρα, ενώ η γυναίκα είναι ασφαλής. Από την έρευνα στην κατοικία δεν εντοπίστηκε οπλισμός, παρά τις αρχικές πληροφορίες που είχαν κινητοποιήσει τις Αρχές.

Το περιστατικό, που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, έληξε χωρίς τραυματισμούς και ο 49χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές.
 

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