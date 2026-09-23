Με το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού να πλησιάζει, η Opel αποκαλύπτει το όνομα του νέου της πρωτοποριακού concept car: Opel Sports Tourer eXperimental Concept ή, εν συντομία, STX Concept. Το νέο, πρωτότυπο μοντέλο από το Rüsselsheim θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο “Mondial de l'Auto”, όπου θα πρωταγωνιστήσει στο περίπτερο της Opel. Δίπλα του, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Opel GSE 27FE, το νέο αγωνιστικό μονοθέσιο της Μάρκας για την επερχόμενη σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E, καθώς και το νέο Corsa GSE, που μεταφέρει τη συγκίνηση της ηλεκτρικής οδήγησης υψηλών επιδόσεων στον δρόμο.

Η ονομασία STX Concept αποκαλύπτει τις προθέσεις της Opel για το μέλλον των station wagon, με τα αρχικά «ST» να παραπέμπουν ευθέως στα μοντέλα Sports Tourer της Μάρκας. Η Opel διαθέτει μακρά παράδοση στη συγκεκριμένη κατηγορία, έχοντας διαδραματίσει πρωτοποριακό ρόλο στην καθιέρωση των station wagon στην Ευρώπη ήδη από το 1953, με το Olympia Rekord Caravan. Σήμερα, το Astra Sports Tourer συνεχίζει αυτή την παράδοση, συνδυάζοντας πρακτικότητα, ευελιξία και σύγχρονη τεχνολογία.

Με το νέο STX Concept, η Opel αξιοποιεί αυτή την πολύτιμη κληρονομιά και στρέφει το βλέμμα της στο μέλλον, παρουσιάζοντας τη σχεδιαστική κατεύθυνση και τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα διαμορφώσουν την επόμενη γενιά μοντέλων της.

Αγωνιστικό DNA και ηλεκτρικές επιδόσεις: Opel GSE 27FE και νέο Corsa GSE

Το STX Concept θα αποτελέσει το κεντρικό έκθεμα της Opel στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού (Hall 4, Stand A42), πλαισιωμένο από δύο ακόμη μοντέλα που εκφράζουν τη δυναμική της Μάρκας στον τομέα της ηλεκτροκίνησης υψηλών επιδόσεων. Το Opel GSE 27FE, το νέο αγωνιστικό μονοθέσιο GEN4 της Opel για τη σεζόν 2026-2027 στη Formula E, σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αγωνιστική πορεία της Μάρκας. Με μόνιμη τετρακίνηση και ισχύ που ξεπερνά τους 800 hp, τα μονοθέσια GEN4 ανεβάζουν τον πήχη της ηλεκτρικής αγωνιστικής τεχνολογίας.

Την ίδια στιγμή, το νέο Opel Corsa GSE αποδεικνύει πώς η τεχνογνωσία που αποκτάται στους αγώνες μπορεί να μεταφερθεί στον δρόμο, προσφέροντας συναρπαστικές επιδόσεις στην καθημερινή οδήγηση. Το νέο ηλεκτρικό hot hatch με το έμβλημα του Κεραυνού αποτελεί καρπό της στενής συνεργασίας των μηχανικών της Opel στο Rüsselsheim με την Opel Motorsport. Μοιράζεται το ίδιο σύστημα κίνησης με το Mokka GSE και την αγωνιστική του έκδοση, Mokka GSE Rally, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της Μάρκας στην ηλεκτρική οδήγηση υψηλών επιδόσεων.

Η Opel θα παρουσιάσει επίσημα το STX Concept, μαζί με το αγωνιστικό GSE 27FE, το νέο Corsa GSE και ακόμη περισσότερες σημαντικές καινοτομίες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στις 12:40 ώρα Ελλάδας.