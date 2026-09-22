Νέο JAECOO 5: Σύντομη δοκιμή του νέου SUV με τιμή - έκπληξη

Η JAECOO ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά με το νέο JAECOO 5, ένα σύγχρονο compact SUV που διατίθεται σε δύο εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, πλήρως υβριδική (SHS-H) και αμιγώς ηλεκτρική (EV). Με μοντέρνα σχεδίαση, υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινή πρακτικότητα, το νέο μοντέλο έρχεται να προσφέρει μία ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν κινητικότητα χωρίς συμβιβασμούς.

Μας το παρουσίασαν σε ένα όμορφο περιβάλλον στην περιοχή της Σταμάτας εκεί όπου είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε τόσο για το νέο μοντέλο όσο και για το αναβαθμισμένο JAECOO 7.

Το JAECOO 5 συνδυάζει τις δυνατότητες της υβριδικής τεχνολογίας Super Hybrid System (SHS-H) με τα πλεονεκτήματα της αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης στην έκδοση EV, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προφίλ οδηγών. Από την αστική μετακίνηση έως τα μεγάλα ταξίδια, το νέο SUV της JAECOO σχεδιάστηκε για να προσφέρει άνεση, αποδοτικότητα, ευελιξία και χαμηλό κόστος χρήσης.

Αυτή την έκδοση δοκιμάσαμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο ειδικού τύπου και σκηνοθέτη Πάρι Ποντίκα και μπορούμε να σας πούμε ότι το νέο JAECOO 5 ήρθε με μεγάλες βλέψεις σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα σκληρός. Οι εντυπώσεις μας ήταν θετικές τόσο με τον τρόπο που μεταφέρει την ισχύ του στους μπροστινούς τροχούς, όσο και με την οικονομία καυσίμου που προσφέρει αλλά και με την ποιότητα κατασκευής και τον πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας. Πιο αναλυτικά θα μιλήσουμε για το μοντέλο όταν το πάρουμε για μια μεγαλύτερη δοκιμή.

Η μεγάλη κεντρική οθόνη αφής, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, η ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto η ασύρματη φόρτιση και οι λειτουργίες απομακρυσμένου ελέγχου συνθέτουν ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον για τον οδηγό και τους επιβάτες. Ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούν το νέο JAECOO 5 είναι η ιδιαίτερη έμφαση που δόθηκε στις μετακινήσεις με κατοικίδια. Επιπλέον το JAECOO 5 διαθέτει υλικά επένδυσης καθισμάτων πιστοποιημένα από την TÜV SÜD ως Pet Friendly, προσφέροντας χαμηλές εκπομπές VOC, αντιβακτηριακή προστασία 99,9% και αυξημένη αντοχή σε γρατζουνιές, για μεγαλύτερη ασφάλεια, υγιεινή και ευκολία συντήρησης στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, η JAECOO διαθέτει ειδικά αξεσουάρ για μετακινήσεις με κατοικίδια, όπως προστατευτικό χώρου αποσκευών, αναδιπλούμενη ράμπα, διαχωριστικό ασφαλείας και ειδικό φορητό μπολ νερού, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα για την πόλη και τις εξορμήσεις στη φύση.

JAECOO 5 SHS-H: Υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς χωρίς ανάγκη φόρτισης

Η πλήρως υβριδική έκδοση του JAECOO 5 SHS-H αξιοποιεί το προηγμένο Super Hybrid System (SHS-H), προσφέροντας όλα τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Η προηγμένη αρχιτεκτονική του συστήματος συνδυάζει έναν αποδοτικό turbo βενζινοκινητήρα 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, μια μπαταρία υψηλής απόδοσης χωρητικότητας 1,83 kWh και ένα ειδικά εξελιγμένο υβριδικό κιβώτιο ταχυτήτων (DHT), εξασφαλίζοντας άριστη συνεργασία όλων των επιμέρους συστημάτων.



Στην καθημερινή οδήγηση, το JAECOO 5 SHS-H αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό την ηλεκτρική υποβοήθηση κατά την εκκίνηση και στις χαμηλές ταχύτητες, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία, ομαλή επιτάχυνση και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Όταν απαιτείται μεγαλύτερη ισχύς, όπως κατά την έντονη επιτάχυνση ή στις υψηλότερες ταχύτητες, ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης και οι ηλεκτροκινητήρες συνεργάζονται αρμονικά, αποδίδοντας συνδυαστική ισχύ 224 ίππων, χωρίς συμβιβασμούς στην αποδοτικότητα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύγχρονο SUV που προσαρμόζεται αυτόματα στις απαιτήσεις κάθε διαδρομής, προσφέροντας υψηλά επίπεδα άνεσης, εκλεπτυσμένη ποιότητα κύλισης και μια ξεκούραστη εμπειρία οδήγησης, χωρίς να απαιτείται καμία αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες του οδηγού.



Το JAECOO 5 SHS-H ξεχωρίζει επίσης για τη μεγάλη του αυτονομία, καθώς επιτυγχάνει συνδυαστική αυτονομία WLTP έως 905 km, προσφέροντας τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων αποστάσεων με λιγότερες στάσεις για ανεφοδιασμό. Η υβριδική τεχνολογία του μοντέλου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μεγιστοποιεί την απόδοση σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, ενώ η ομαλή εναλλαγή ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες κίνησης συμβάλλει σε μια πιο φυσική και άνετη οδηγική εμπειρία. Το JAECOO 5 SHS-H αποτελεί έτσι μία ιδανική επιλογή για οδηγούς που θέλουν να απολαμβάνουν την ηλεκτρική αίσθηση στην καθημερινότητα, χωρίς το άγχος της φόρτισης.

JAECOO 5 EV: Ηλεκτρική αυτονομία έως 402 km για τη σύγχρονη καθημερινότητα

Για όσους επιλέγουν την αμιγώς ηλεκτρική μετακίνηση, το JAECOO 5 EV αποτελεί μία πλήρη και ιδιαίτερα σύγχρονη πρόταση. Η ηλεκτρική έκδοση εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα νέας γενιάς, προσφέροντας άμεση απόκριση, αθόρυβη λειτουργία και ομαλή επιτάχυνση από την πρώτη στιγμή.

Το JAECOO 5 EV διαθέτει μπαταρία 61 kWh και προσφέρει συνολική αυτονομία WLTP έως 402 km, καλύπτοντας με άνεση τις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης αλλά και των πιο απαιτητικών διαδρομών. Παράλληλα, η ταχεία φόρτιση DC έως 130 kW επιτρέπει φόρτιση από 30% έως 80% σε μόλις 28 λεπτά, διευκολύνοντας σημαντικά τη χρήση του οχήματος στην πράξη.Η ηλεκτρική έκδοση ενσωματώνει επίσης τεχνολογίες που ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ευκολία χρήσης, όπως Active Grille Shutter, δυνατότητα προγραμματισμού φόρτισης, Vehicle-to-Load (V2L), Pet Mode, Camping Mode, Parking Climate Mode και απομακρυσμένη διαχείριση μέσω εφαρμογής.



Προηγμένα συστήματα ασφάλειας και πλούσιος εξοπλισμός

Η ασφάλεια αποτέλεσε βασική προτεραιότητα κατά την εξέλιξη του νέου JAECOO 5. Το μοντέλο εξοπλίζεται με έως και 19 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), τα οποία υποστηρίζουν τον οδηγό σε κάθε διαδρομή και συμβάλλουν στην πρόληψη ατυχημάτων.

Ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού, διατίθενται μεταξύ άλλων:

• Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go

• Αυτόνομη Πέδηση Έκτακτης Ανάγκης (AEB)

• Προειδοποίηση Εμπρόσθιας Σύγκρουσης (FCW)

• Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας (LKA)

• Προειδοποίηση Απόκλισης από τη Λωρίδα (LDW)

• Σύστημα Παρακολούθησης Τυφλού Σημείου (BSD)

• Rear Cross Traffic Alert

• Υποβοήθηση Αλλαγής Λωρίδας

• Αναγνώριση Ορίων Ταχύτητας

• Intelligent High Beam

• Driver Monitoring System

• Πανοραμική κάμερα 540°

Πέρα από τα ηλεκτρονικά συστήματα, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην παθητική ασφάλεια. Η δομή του αμαξώματος αποτελείται από χάλυβα υψηλής αντοχής σε κρίσιμα σημεία, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ιδιαίτερα άκαμπτου κελύφους προστασίας για όλους τους επιβάτες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

JAECOO 5 SHS-H

Μετάδοση Κίνησης FWD - κίνηση στους εμπρός τροχούς

Κιβώτιο Ταχυτήτων DHT - Dedicated Hybrid Transmission

Κινητήρας Βενζίνης 1.5 TGDI Turbo 5ης γενιάς

Αριθμός κυλίνδρων 4 κύλινδροι

Κυβισμός 1499 cc

Ονομαστική ισχύς θερμικού κινητήρα 105 kW (143 PS)

Ροπή θερμικού κινητήρα 215 Nm

Ισχύς ηλεκτρικού κινητήρα 150 kW (204 PS)

Συνδυαστική ισχύς 165 kW (224 PS)

Συνδυασμός ροπής 295 Nm

Επιτάχυνση (0-100km/h) 7,9 s

Τελική ταχύτητα 175 km/h

Αριθμός θέσεων 5

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 2.044 kg (2.719 kg με τρέιλερ)

Διαστάσεις – Μήκος x Πλάτος x Ύψος 4380 *1860*1650 mm

Μεταξόνιο 2620 mm

Χωρητικότητα Χώρου Αποσκευών 410 / 1.180 L

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ 51 L

Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,83 kWh

Συνδυασμένη αυτονομία σε km (WLTP) 905 km

Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) 120 g/km

Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) 5,3 L/100km



JAECOO 5 ΕV

Μετάδοση Κίνησης FWD – κίνηση στους εμπρός τροχούς

Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα 155 kW (211 PS)

Μέγιστη ροπή 288 Nm

Επιτάχυνση (0-100km/h) 7,7 s

Τελική ταχύτητα (km/h) 175

Αριθμός θέσεων 5

Διαστάσεις – Μήκος x Πλάτος x Ύψος (mm) 4380*1860*1650 mm

Μεταξόνιο (mm) 2620 mm

Χωρητικότητα Χώρου Αποσκευών (L) 480 /1214 L

Χωρητικότητα Μπαταρίας 61 Kwh

Μέγιστη ισχύς φόρτισης AC 10,3 kW

Μέγιστη ισχύς φόρτισης DC 130 kW

Φόρτιση DC : 30% - 80% σε 28 λεπτά

Φόρτιση AC: 0-100% σε 8 ώρες

Συνολική αυτονομία WLTP έως 402 km

Κατανάλωση ενέργειας WLTP 16,5 kWh/100 km

Εκπομπές CO₂ WLTP 0 g/km

Οι τιμές των JAECOO 5 SHS-H & JAECOO 5 EV στην Ελλάδα

Για την πλήρως υβριδική έκδοση JAECOO 5 SHS-H

• JAECOO 5 SHS-H Select 26.900 € (26.200 €*)

• JAECOO 5 SHS-H Exclusive 30.500 € (29.800 €*)

Για την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση JAECOO 5 EV

• JAECOO 5 EV Select 35.900 € (28.900 €*)

• JAECOO 5 EV Exclusive 37.900 € (30.900 €*)



*Για το JAECOO 5 SHS-H ισχύει προωθητική ενέργεια ύψους 700 €.

*Για το JAECOO 5 EV παρέχεται συνολικό όφελος πελάτη έως 7.000 €, εκ των οποίων 4.000 € προωθητική ενέργεια της εταιρείας και 3.000 € αφορούν την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.»

Η JAECOO ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά με το νέο JAECOO 7 SHS-H.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο υβριδικό SUV που ενσωματώνει την προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid System (SHS-H), συνδυάζοντας υψηλή αποδοτικότητα, κορυφαία άνεση και σύγχρονη τεχνολογία.Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης όσο και στα μεγάλα ταξίδια, το πλήρως υβριδικό JAECOO 7 SHS-H προσφέρει μία ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των C-SUV, χωρίς συμβιβασμούς σε επιδόσεις, εξοπλισμό και ασφάλεια.

Το JAECOO 7 SHS-H αξιοποιεί το προηγμένο Super Hybrid System (SHS-H), το οποίο συνδυάζει έναν αποδοτικό 1.5 Turbo βενζινοκινητήρα, με κορυφαία θερμική απόδοση 44,5%, συνεργάζεται με ένα εξελιγμένο υβριδικό κιβώτιο, στο οποίο ενσωματώνονται δύο ηλεκτροκινητήρες, καθώς και μια μπαταρία υψηλής τάσης 1,83 kWh.H μετάδοση κίνησης είναι στους εμπρός τροχούς με κιβώτιο ταχυτήτων DHT - Dedicated Hybrid Transmission. Στην «καρδιά» του υπάρχει κινητήρας βενζίνης 1.5 TGDI Turbo 5ης γενιάς με 143 ίππους και ροπή 215 Nm. Η ισχύς του ηλεκτρικού κινητήρα είναι 150 kW (204 PS) και η συνδυαστική ισχύς είναι 165 kW (224 PS)με συνδυασμένη ροπή 295 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα είναι 8,9 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα.

Οι τιμές του JAECOO 7 SHS-H στην Ελλάδα

Για την πλήρως υβριδική έκδοση JAECOO 7 SHS-H

· JAECOO 7 SHS-H Select 30.900 € (30.200 €*)

· JAECOO 7 SHS-H Exclusive 34.900 € (34.200 €*)

*Για το JAECOO 7 SHS-H ισχύει προωθητική ενέργεια ύψους 700 €.