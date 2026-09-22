Μητσοτάκης στη Silicon Valley: Συζητήσεις με την General Catalyst

Στο επίκεντρο οι προοπτικές περαιτέρω επενδύσεων στην Ελλάδα

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συζήτηση της General Catalyst στη Silicon Valley.
  • Συζητήθηκαν οι προοπτικές επενδύσεων στην Ελλάδα και η δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.
  • Επικεντρώθηκαν στη δημιουργία συνθηκών για διεθνείς επενδύσεις και ενίσχυση ελληνικών startups.
  • Αναλύθηκαν οι ευκαιρίες στην τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακές υποδομές για την Ελλάδα και την Ευρώπη.
  • Η συζήτηση περιλάμβανε προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σύγχρονες μητροπόλεις.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε κλειστή συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst, με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα καινοτομίας της Silicon Valley.

Στη Silicon Valley ο Μητσοτάκης: Επίσκεψη στα γραφεία της Nvidia

Μητσοτάκης στη Silicon Valley: Συζητήσεις με την General Catalyst

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο πρωθυπουργός είχε συζήτηση με την Alexis Black Björlin, Chief Strategy Officer της General Catalyst, σχετικά με τις προοπτικές περαιτέρω επενδύσεων στην Ελλάδα, τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τις προτεραιότητες της χώρας στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μητσοτάκης στα γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια

Μητσοτάκης στη Silicon Valley: Συζητήσεις με την General Catalyst

Η συζήτηση επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και τεχνολογικών εταιρειών, στην ενίσχυση και διεθνοποίηση των ελληνικών startups, καθώς και στην αξιοποίηση του ελληνικού επιστημονικού και επιχειρηματικού ταλέντου. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευρύτερες εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα σε τομείς όπως οι ψηφιακές υποδομές, η έρευνα και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Μητσοτάκης στη Silicon Valley: Συζητήσεις με την General Catalyst

Μητσοτάκης στη Silicon Valley:Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος με έμφαση στον ρόλο της τεχνολογίας και της καινοτομίας όσον αφορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες μητροπόλεις.

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