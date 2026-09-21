Ο Μητσοτάκης στα γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια

Συζήτησε για σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια.
  • Συζήτησε με στελέχη της Nvidia για επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές στην Ελλάδα και την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων μέσω τεχνολογίας AI.
  • Ξεναγήθηκε στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia, που σχεδιάζει προηγμένους ημιαγωγούς και υπολογιστικά συστήματα.
  • Στη Sequoia Capital συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές και ερευνητές που εργάζονται σε εφαρμογές AI σε διάφορους τομείς.

Τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, στην Καλιφόρνια, επισκέφθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιρειών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Επίσκεψη του Κυρ. Μητσοτάκη στο Σαν Φρανσίσκο για επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Ο Μητσοτάκης στα γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια

Στη συνάντηση στην Nvidia, με οικοδεσπότη τον John Josephakis, Global VP for Business Development, και ανώτατα στελέχη της εταιρείας, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Συζήτησαν επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά η επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

Ο Μητσοτάκης στα γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia, όπου σχεδιάζονται ορισμένοι από τους πιο προηγμένους ημιαγωγούς και συστήματα υπολογιστικής στον κόσμο.

Ο Μητσοτάκης στα γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια

Η Nvidia αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως και βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επεξεργαστές και οι υπολογιστικές πλατφόρμες της αποτελούν βασική υποδομή για την εκπαίδευση και λειτουργία των πιο προηγμένων μοντέλων AI.

Ο Μητσοτάκης στα γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια

Στη συνάντηση στη Sequoia Capital, με οικοδεσπότες τον Konstantine Buhler και τον Doug Leone, Partners στη Sequoia Capital, συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και ιδρυτές και στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική.

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