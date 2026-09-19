Μητσοτάκης για αναβαθμίσεις: Μία ακόμα ψηφίδα στην εθνική επιτυχία

«Επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Moody's και ο οίκος Scope αναβάθμισαν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και την πιστοληπτική βαθμίδα της χώρας.
  • Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης τονίζει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.
  • Η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως παράδειγμα ανθεκτικότητας και σταθερότητας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης.
  • Οι αναβαθμίσεις ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας και την εθνική επιτυχία, σύμφωνα με τον Μητσοτάκη.
  • Η κυβέρνηση στοχεύει σε καλύτερες θέσεις εργασίας και στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

«Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και, παράλληλα, της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον οίκο Scope, μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας»  σχολιάζει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody’s και Scope

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα «σκουπίδια», παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους.

«Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία. Όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

«Και αυτή η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας, ώστε να αυξάνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα, να δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και να ενισχύεται η δυνατότητα της Πολιτείας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν αυτό είναι αναγκαίο» προσθέτει.

Τέλος, ο πρωθυπουργός επισημαίνει:  «Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό. Με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα».
 

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