Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο Ηράκλειο για τον εντοπισμό 78χρονου Γάλλου τουρίστα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην περιοχή του Μαδέ. Οι αρχές έχουν επικεντρώσει τις έρευνες στην παραλία Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου ο ηλικιωμένος άνδρας εθεάθη για τελευταία φορά.

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Έρευνες στο Μαδέ για τον 78χρονο Γάλλο

Η κινητοποίηση αφορά θαλάσσιες, επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς η περιοχή όπου χάθηκε ο 78χρονος ελέγχεται σε πολλαπλά επίπεδα. Στόχος των αρχών είναι να καλυφθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η θαλάσσια και η παράκτια ζώνη, από το σημείο όπου εντοπίστηκε τελευταία φορά.

Από θαλάσσης συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο ιδιωτικά σκάφη και μία λάντζα. Παράλληλα, ιδιώτης δύτης επιχειρεί στην περιοχή, πραγματοποιώντας έρευνες στον βυθό.

Λιμενικό, δύτης και drone στις έρευνες στο Ηράκλειο

Η επιχείρηση ενισχύεται και από αέρος με drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Με αυτόν τον τρόπο οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τόσο τη θαλάσσια επιφάνεια όσο και το παράκτιο μέτωπο, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν άμεσα τον 78χρονο Γάλλο τουρίστα.