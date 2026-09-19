Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, εξαιτίας των εκδηλώσεων «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» τις οποίες διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο, που πραγματοποιείται στις 22 Σεπτεμβρίου, καθώς και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων για ένα ολόκληρο 24ωρο, η οδός Αθηνάς θα αλλάξει εικόνα, δίνοντας περισσότερο χώρο στους ανθρώπους και στις δραστηριότητες που μπορούν να φιλοξενηθούν στον δημόσιο χώρο.

Όπως επισημαίνει σε σχετική της ανακοίνωση η Ελληνική Αστυνομία, από τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως τις 23:00 την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Η κυκλοφορία θα διακοπεί στην οδό Αθηνάς, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κλειστή θα είναι επίσης η Καραγιώργη Σερβίας σε όλο το μήκος της, καθώς και οι οδοί Περικλέους, Αθηναΐδος και Αγίας Ειρήνης.

Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν ακόμη την πλατεία Αγίων Ασωμάτων, στο τμήμα μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Παράλληλα, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ερμού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και τις πλατείες κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα.

Στο πλαίσιο της δράσης, η οδός Αθηνάς θα παραδοθεί για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες, από τις 20:00 το Σάββατο έως τις 20:00 την Κυριακή, με εκδηλώσεις και δραστηριότητες στο κέντρο της πόλης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: Σάββατο 19/9

«Περίπατος στο Λυκόφως»: 20:00–20:30 Athens Disco – Υπαίθριο πάρτι έναρξης: 20:00–23:00 Σινεμά στην Αθηνάς με το Midnight Express: τρεις διαδοχικές προβολές, 23:30–01:30, 01:30–03:30 και 03:30–05:30 Κυριακή 20/9

Yoga & Fitness Sessions: 08:30–13:30 Sports Beyond Limits: παραολυμπιακά αθλήματα, 09:00–17:00 Παιδικές Πίστες Ποδηλάτου: 11:00–16:00 Bike Art & Green Energy: 11:00–16:00 «Η πόλη παίζει!»: 11:00–15:00 Street Art, Ανακύκλωση & Χειροτεχνία: 11:00–15:00 Street Mission – Πράκτορες Ανακύκλωσης: 11:00–15:00 Get Skated & Educated: 11:00–17:00 Παιδικό Θέατρο & Δημιουργικές Μεταμορφώσεις: 11:00–15:00 «Το Μπαλκόνι του Papazo Live» – μεγάλη συναυλία λήξης: 18:00–20:00 Η διοργάνωση αποτελεί μια προσπάθεια να αναδειχθεί στην πράξη η δυνατότητα ενός διαφορετικού δημόσιου χώρου στην Αθήνα, με περισσότερες επιλογές μετακίνησης και περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, πολιτισμό, ψυχαγωγία και κοινωνική συνύπαρξη.

Το πλήρες πρόγραμμα, καθώς και οι πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων: cityfestival.thisisathens.org