«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκδηλώσεις σήμερα βράδυ και αύριο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.09.26 , 10:37 Μητσοτάκης για αναβαθμίσεις: Μία ακόμα ψηφίδα στην εθνική επιτυχία
19.09.26 , 10:25 Ελένη Φουρέιρα: Λύγισε στη σκηνή της ΗΘΕ για τον Γιώργο Μαζωνάκη
19.09.26 , 10:11 «Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί
19.09.26 , 10:00 GNTM 7: Τα ρολόγια του Λάκη και το αντικείμενο που «ζήλεψε» η Ζενεβιέβ
19.09.26 , 10:00 Είσαι μακαρονάς; Αυτές είναι οι συνταγές που θα θες να φτιάχνεις συνέχεια
19.09.26 , 09:55 Τι περιλαμβάνουν οι αλλαγές των κανόνων για τα σχολικά κυλικεία
19.09.26 , 09:29 Η CHANGAN η Βελμάρ και η συνεργασία με την ΚΑΕ Περιστέρι
19.09.26 , 09:03 Αλκίνοος Ιωαννίδης: Η σύζυγος, οι κόρες & ο λόγος που έφυγε από την Ελλάδα
19.09.26 , 08:42 Τραμπ: ΗΠΑ και Δανία κατέληξαν σε συμφωνία για τη Γροιλανδία
19.09.26 , 08:20 «Eξαφανίστηκαν» οι διαφημίσεις ενέσιμων θεραπειών μετά τον θάνατο Μαζωνάκη
19.09.26 , 08:11 Βάρη: Αυτά είναι τα σκυλιά που επιτέθηκαν και σκόρπισαν τον τρόμο
19.09.26 , 08:05 Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody’s και Scope
19.09.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Σεπτεμβρίου
19.09.26 , 00:10 Θεσσαλονίκη: Αγέλη αδέσποτων σκύλων επιτέθηκε σε 12χρονη
18.09.26 , 23:48 Mύκονος:«Σφράγισαν» την πολεοδομία για να μη χαθούν φάκελοι πριν τον έλεγχο
Μαρία Ηλιάκη: Η πρώτη μέρα της κόρης της στο νηπιαγωγείο και η συγκίνηση!
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει τις αλλαγές στο σπίτι της λίγο πριν γίνει μαμά
Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Αγκαλιά στο νησί των Ανέμων
Ελένη Φουρέιρα: Λύγισε στη σκηνή της ΗΘΕ για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Σκορδά: Το δώρο του συντρόφου της για τη γιορτή της – «Αγάπη μου»
Συνατσάκη: Με την κόρη της στη Walt Disney στο Παλάτι της Σταχτοπούτας
Αλκίνοος Ιωαννίδης: Η σύζυγος, οι κόρες & ο λόγος που έφυγε από την Ελλάδα
Αμαλία Κωστοπούλου: Για μικρές αγορές στο παντοπωλείο της γειτονιάς της
Αυτό είναι το νέο τραγούδι που έγραψε η Ναταλία Γερμανού
4+1 πανέμορφα χωριά για τις πρώτες αποδράσεις του φθινοπώρου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο για το «Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο» (βίντεο Mega)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου για τις εκδηλώσεις "Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο".
  • Κλειστοί δρόμοι: Αθηνάς (Ευριπίδου-Ερμού), Καραγιώργη Σερβίας, Περικλέους, Αθηναΐδος, Αγίας Ειρήνης, και τμήματα πλατειών.
  • Η κυκλοφορία θα διακοπεί από 20:00 το Σάββατο έως 20:00 την Κυριακή, με εκδηλώσεις για πεζούς και ποδηλάτες.
  • Προγραμματισμένες δραστηριότητες περιλαμβάνουν yoga, παιδικές πίστες ποδηλάτου, και συναυλία λήξης.
  • Σκοπός της διοργάνωσης είναι η προώθηση ενός διαφορετικού δημόσιου χώρου στην Αθήνα.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, εξαιτίας των εκδηλώσεων «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο» τις οποίες διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων  στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο, που πραγματοποιείται στις 22 Σεπτεμβρίου, καθώς και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. 

Δήμος Αθηναίων: Η οδός Αθηνάς «αλλάζει πρόσωπο» στις 19 & 20 Σεπτεμβρίου

Όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων για ένα ολόκληρο 24ωρο, η οδός Αθηνάς θα αλλάξει εικόνα, δίνοντας περισσότερο χώρο στους ανθρώπους και στις δραστηριότητες που μπορούν να φιλοξενηθούν στον δημόσιο χώρο.

Όπως επισημαίνει σε σχετική της ανακοίνωση η Ελληνική Αστυνομία, από τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως τις 23:00 την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Η κυκλοφορία θα διακοπεί στην οδό Αθηνάς, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κλειστή θα είναι επίσης η Καραγιώργη Σερβίας σε όλο το μήκος της, καθώς και οι οδοί Περικλέους, Αθηναΐδος και Αγίας Ειρήνης.

Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν ακόμη την πλατεία Αγίων Ασωμάτων, στο τμήμα μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Παράλληλα, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ερμού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και τις πλατείες κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα.

Στο πλαίσιο της δράσης, η οδός Αθηνάς θα παραδοθεί για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες, από τις 20:00 το Σάββατο έως τις 20:00 την Κυριακή, με εκδηλώσεις και δραστηριότητες στο κέντρο της πόλης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: Σάββατο 19/9

«Περίπατος στο Λυκόφως»: 20:00–20:30 Athens Disco – Υπαίθριο πάρτι έναρξης: 20:00–23:00 Σινεμά στην Αθηνάς με το Midnight Express: τρεις διαδοχικές προβολές, 23:30–01:30, 01:30–03:30 και 03:30–05:30 Κυριακή 20/9

Yoga & Fitness Sessions: 08:30–13:30 Sports Beyond Limits: παραολυμπιακά αθλήματα, 09:00–17:00 Παιδικές Πίστες Ποδηλάτου: 11:00–16:00 Bike Art & Green Energy: 11:00–16:00 «Η πόλη παίζει!»: 11:00–15:00 Street Art, Ανακύκλωση & Χειροτεχνία: 11:00–15:00 Street Mission – Πράκτορες Ανακύκλωσης: 11:00–15:00 Get Skated & Educated: 11:00–17:00 Παιδικό Θέατρο & Δημιουργικές Μεταμορφώσεις: 11:00–15:00 «Το Μπαλκόνι του Papazo Live» – μεγάλη συναυλία λήξης: 18:00–20:00 Η διοργάνωση αποτελεί μια προσπάθεια να αναδειχθεί στην πράξη η δυνατότητα ενός διαφορετικού δημόσιου χώρου στην Αθήνα, με περισσότερες επιλογές μετακίνησης και περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, πολιτισμό, ψυχαγωγία και κοινωνική συνύπαρξη.

Το πλήρες πρόγραμμα, καθώς και οι πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων: cityfestival.thisisathens.org

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
 |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 |
ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
 |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

σχολικό κυλικείο
Ελλαδα
Τι περιλαμβάνουν οι αλλαγές των κανόνων για τα σχολικά κυλικεία
IV Τherapy
Ελλαδα
«Eξαφανίστηκαν» οι διαφημίσεις ενέσιμων θεραπειών μετά τον θάνατο Μαζωνάκη
σκυλιά Βάρη
Ελλαδα
Βάρη: Αυτά είναι τα σκυλιά που επιτέθηκαν και σκόρπισαν τον τρόμο
Πολεοδομία Μυκόνου
Ελλαδα
Mύκονος:«Σφράγισαν» την πολεοδομία για να μη χαθούν φάκελοι πριν τον έλεγχο
Κλήρωση Eurojackpot
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 18/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 59.000.000 ευρώ
Παύλος Φύσσας
Ελλαδα
Παύλος Φύσσας:Συγκίνηση στη διαδήλωση για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του
Μαργαρίτα Παπανδρέου
Ελλαδα
Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η πορεία της και οι αγώνες της για τις γυναίκες
Φωτιά Τώρα Στου Ρέντη
Ελλαδα
Βελτιωμένη η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά στου Ρέντη
Έντι Ράμα
Ελλαδα
Η «αθόρυβη» επίσκεψη του Έντι Ράμα στο Άγιον Όρος
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top