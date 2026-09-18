Το πρόβλημα των αυθαιρέτων στη Μύκονο έφτασε σε τέτοιο σημείο που ο εισαγγελέας «σφράγισε» την Υπηρεσία Δόμησης. Τη Δευτέρα αναμένεται να μεταβούν στο «Νησί των Ανέμων» ελεγκτές από τη Σύρο, για να διαπιστώσουν τι γίνεται με δεκάδες καταγγελίες που αργούν χαρακτηριστικά. Είναι πάντως αποκαλυπτικές οι καταγγελίες κατοίκων στο Star.

Αυτά είναι τα γραφεία της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου, που σφράγισε η αστυνομία.

Φυλάσσονται 24 ώρες το 24ωρο, μέχρι να μπουν και να «ξεσκονίσουν» τα αρχεία οι ελεγκτές.

«Ξεσκονίζουν» την Πολεοδομία Μυκόνου για υποθέσεις αυθαιρέτων

Η πολεοδομία Μυκόνου αποτελεί μόνιμο «πονοκέφαλο» για τις αρχές.

Πολλές φορές, εισαγγελικές παραγγελίες δεν εκτελούνται.

Καταγγελίες για αυθαίρετα συχνά πέφτουν βροχή, και τώρα ξαφνικά «έπεσε» - μόνο στη Μύκονο - η ψηφιακή πλατφόρμα e-poleodomia, μέσω της οποίας οι διαδικασίες γίνονται με ταχύτητα και διαφάνεια.

"Bροχή" οι αυθαιρεσίες στη Μύκονο, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων

Οι καταγγελίες των κατοίκων στο Star περιγράφουν μια χαοτική κατάσταση.

«Βγαίνουν άδειες για μια αποθήκη, για μικρά κτίρια, και χτίζονται τεράστια. Να σας αναφέρω ότι έχει γίνει δολοφονία τοπογράφου; Ότι έχουν γίνει ξυλοδαρμοί; Ότι αν κάνω εγώ μια καταγγελία, μέχρι να φτάσει στα δικαστήρια έχει χαθεί ο φάκελος;» λέει χαρακτηριστικά η κ. Δάφνη Χρονοπούλου, κάτοικος Μυκόνου-συγγραφέας.

«Κάνουν υπερβάσεις τρελές, χτίζουν πάνω στους δρόμους, ένα "μπάτε σκύλοι αλέστε κι αλεστικά μη δώσετε"», καταγγέλλει από την πλευρά της η κ. Ανδριαννή Θεοχάρη, αρχιτέκτονας.

Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι από τους δύο υπαλλήλους της πολεοδομίας Μυκόνου, ο ένας παραιτήθηκε το 2024 και ξαναγύρισε μετά από λίγο καιρό, ενώ ο δεύτερος υπέβαλε την παραίτησή του πριν από μία εβδομάδα, αλλά ακόμα η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.