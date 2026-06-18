Έρευνα για τις Πολεοδομίες από την Αρχή για το Ξέπλυμα (βίντεο Star)

Ελέγχους σε όλες τις Πολεοδομίες της χώρας ξεκινά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Στο στόχαστρο μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσίες υψηλόβαθμων στελεχών, για να διαπιστωθεί αν είναι επίορκοι.

Όπως μετέδωσε η δικαστική συντάκτρια του Star Τασούλα Παπανικολάου, η τελευταία εγκληματική οργάνωση που μετρά ήδη έξι προφυλακίσεις άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Για αυτούς τους έξι, μεταξύ των οποίων και προϊστάμενη σε πολεοδομία των Βορείων Προαστίων, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει δεσμεύσει ήδη λογαριασμούς, 4 θυρίδες και ακίνητη περιουσία.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι σε κατηγορούμενο εντοπίστηκαν έργα τέχνης. Το αρχηγικό ζευγάρι έχτιζε εξοχικό στην Κύθνο, ενώ από το 2021 φαινόταν να υπάρχουν και λογαριασμοί στο Λονδίνο. Υπάρχουν υποψίες και για άλλα άτομα σε αρκετές Πολεοδομίες της χώρας σύμφωνα με πληροφορίες της δικαστικής συντάκτριας του Star.Όποιος εμφανίζει αδικαιολόγητη περιουσία θα στέλνεται στον Εισαγγελέα.

Δεσμεύθηκαν λογαριασμοί με 2,5 εκατ. ευρώ του φαρμακοποιού με τα παράνομα σκευάσματα

Ο κύριος Βουρλιώτης όμως, έδωσε εντολή να δεσμευθούν και οι λογαριασμοί του φαρμακοποιού στο Χαλάνδρι, που συνελήφθη για παράνομα σκευάσματα.

Στον συγκεκριμένο κατηγορούμενο εντοπίστηκαν μετρητά ύψους 2.5 εκατομμυρίων ευρώ και το επόμενο βήμα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μάυρου Χρήματος ήταν να δεσμεύσει όλους τους λογαριασμούς.