Φωτιά τώρα στο Κορωπί: Ήχησε το 112

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε στη Βιομηχανική Ζώνη στο Κορωπί, με μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 52 πυροσβέστες, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
  • Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και ηλεκτροδότησης από τις 13:16 στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα.
  • Λεωφορεία της Hellenic Train μεταφέρουν 54 επιβάτες από ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία.
  • Διερεύνηση αιτίων πυρκαγιάς από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στη Βιομηχανική Ζώνη στο Κορωπί, στην περιοχή Δρίγγια. Εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

 

 

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 52 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας. 

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί από τις 13:16 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1547 (Χαλκίδα - Αθήνα), η οποία έχει ακινητοποιηθεί κοντά στον σταθμό του Αγίου Γεωργίου, θα μεταφερθεί με εφεδρική μηχανή (Diesel) στον σταθμό της Οινόης. Στο σημείο κατευθύνονται λεωφορεία της Hellenic Train, προκειμένου να παραλάβουν τους 54 επιβάτες και να τους μεταφέρουν στον προορισμό τους.

 Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, τα δρομολόγια στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα - Οινόη θα υποκατσταθούν με λεωφορεία, μέχρι νωτέρας.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς – κατηγορια 4.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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