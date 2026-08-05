Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στη Βιομηχανική Ζώνη στο Κορωπί, στην περιοχή Δρίγγια. Εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δρίγγια της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 5, 2026

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 52 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί από τις 13:16 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1547 (Χαλκίδα - Αθήνα), η οποία έχει ακινητοποιηθεί κοντά στον σταθμό του Αγίου Γεωργίου, θα μεταφερθεί με εφεδρική μηχανή (Diesel) στον σταθμό της Οινόης. Στο σημείο κατευθύνονται λεωφορεία της Hellenic Train, προκειμένου να παραλάβουν τους 54 επιβάτες και να τους μεταφέρουν στον προορισμό τους.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, τα δρομολόγια στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα - Οινόη θα υποκατσταθούν με λεωφορεία, μέχρι νωτέρας.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς – κατηγορια 4.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.