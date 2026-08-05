Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη του Στράτου Τζώρτζογλου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τον Στράτο Τζώρτζογλου, καθώς έχει τα γενέθλιά του!

Ο αγαπημένος ηθοποιός υποδέχτηκε τη νέα δεκαετία της ζωής του γεμάτος αισιοδοξία, θετική ενέργεια και ευγνωμοσύνη, μοιράζοντας τις σκέψεις του με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ο Στράτος Τζώρτζογλου ποζάρει χαμογελαστός και με ανοιχτές αγκάλες. Τη μία φορά με φόντο το απέραντο γαλάζιο της Σαντορίνης και τον χαρακτηριστικό μπλε θόλο, και την άλλη μπροστά από τους επιβλητικούς ανεμόμυλους της Μυκόνου.

«Μετρώ τη ζωή μου με τα χαμόγελα, όχι με τα δάκρυα»

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο ηθοποιός προχώρησε σε έναν εκ βαθέων απολογισμό, εκφράζοντας την αγάπη του για τη ζωή και τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν:

«Σήμερα γενέθλια… γιορτάζω τις γλυκόπικρες αποχρώσεις των στιγμών του ουράνιου τόξου του ταξιδιού της ζωής μου… Μετρώ τη ζωή μου με τα χαμόγελα, όχι με τα δάκρυα… Μετρώ την ηλικία μου με τους φίλους, όχι με τα χρόνια… Και αφήνω την καρδιά μου να πετάξει ψηλά… Είναι τόσο όμορφο να ζεις, να ζεις, να ζεις!

Καινούργια δεκαετία ξημερώνει, καινούργια ελπίδα κι όλος ο κόσμος είναι ένας κήπος που με περιμένει. Την άκρη-άκρη του ουρανού να πιάσω να φτάσω ώς την άλλη πλευρά του ήλιου, να ζήσω με το φως! Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας…».

Όπως ήταν φυσικό, οι followers του έσπευσαν να κατακλύσουν το post με χιλιάδες ευχές για τα γενέθλιά του, αποθεώνοντας τη θετική του στάση απέναντι στη ζωή!

Η ανάρτηση του Στράτου Τζώρτζογλου