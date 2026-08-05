Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πρωινό - έκπληξη που ετοίμασε η κόρη της στην Πάρο

«Από τα χεράκια της Νάγιας μου», έγραψε στη φωτογραφία στο Instagram

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Σταματίνα Τσιμτσιλή: Απολαμβάνει το ηλιοβασίλεμα της Πάρου με τον γιο της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε ένα γλυκό πρωινό στην Πάρο, χάρη στην κόρη της, Νάγια, που ετοίμασε τηγανητή μπανάνα με μέλι και κανέλα.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε τη στιγμή αυτή με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω Instagram, εκφράζοντας την περηφάνια της.
  • Η οικογένεια Τσιμτσιλή περνάει το καλοκαίρι στην Πάρο, όπου διαθέτουν εξοχικό και απολαμβάνουν οικογενειακές στιγμές.
  • Η Σταματίνα τονίζει τη σημασία των μικρών στιγμών και της οικογενειακής ευτυχίας πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Το πιο γλυκό πρωινό ξύπνημα είχε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάρο και, όπως αποκάλυψε η ίδια, το οφείλει στην κόρη της, Νάγια.

Η μικρή μπήκε στην κουζίνα και ετοίμασε για τη μαμά της ένα λαχταριστό πρωινό με «τηγανητή» μπανάνα, μέλι και κανέλα, με την παρουσιάστρια να μη χάνει την ευκαιρία να το μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.

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Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πρωινό - έκπληξη που ετοίμασε η κόρη της στην Πάρο

«"Τηγανητή" μπανάνα με μέλι και κανέλα, φτιαγμένη από τα χεράκια της Νάγιας μου», έγραψε πάνω στη φωτογραφία, δείχνοντας το πιάτο που ετοίμασε η κόρη της και εκφράζοντας την αγάπη και την περηφάνια της για τη γλυκιά αυτή κίνηση.

Η παρουσιάστρια του Happy Day απολαμβάνει και φέτος το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού στην αγαπημένη της Πάρο, όπου περνά ξέγνοιαστες στιγμές με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, και τα τρία τους παιδιά.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πρωινό - έκπληξη που ετοίμασε η κόρη της στην Πάρο

Το κυκλαδίτικο νησί αποτελεί σταθερό προορισμό για την οικογένεια, καθώς εκεί διαθέτουν το εξοχικό τους και βρίσκουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράζεται συχνά εικόνες από την καλοκαιρινή της καθημερινότητα. Ανάμεσα σε βουτιές στα γαλαζοπράσινα νερά, βόλτες στα γραφικά σοκάκια του νησιού και οικογενειακές στιγμές, αυτή τη φορά ξεχώρισε ένα στιγμιότυπο γεμάτο τρυφερότητα, αποδεικνύοντας πως οι πιο όμορφες αναμνήσεις δημιουργούνται μέσα από μικρές, καθημερινές πράξεις αγάπης.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ξέγνοιαστες στιγμές στην Ηρακλειά

Σε πρόσφατη ανάρτησή της, η παρουσιάστρια είχε γράψει: «Μια όμορφη ημέρα κρύβεται στις μικρές στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάμε. Καλημέρα», ένα μήνυμα που μοιάζει να αντικατοπτρίζει απόλυτα το φετινό της καλοκαίρι. Άλλωστε, για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, οι οικογενειακές στιγμές και ο χρόνος με τα παιδιά της είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΙΣΙΛΗ
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